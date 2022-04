Amici 21, il serale: anticipazioni quinta puntata del 16 aprile 2022

Un’altra puntata del serale di Amici 2022 è stata registrata, è accaduto ieri 13 aprile 2022, ma come ben sapete la ‘prima visione’ sarà alla vigilia di Pasqua sabato 16 aprile 2022 in prima serata su Canale 5. Dalla registrazione sono rimbalzati gli spoiler tramite Il vicolo delle news e il profilo Twitter Amici News con l’hashtag #AmiciSpoiler.

Come sempre, consigliamo di fermarsi qui con la lettura dell’articolo a chi non vuole sentir parlare di spoiler, mentre i più curiosi potranno tranquillamente proseguire. Stiamo per dirvi cosa è accaduto, cosa vedrete e chi sarà l’eliminato (o l’eliminata) della quinta puntata di Amici.

Amici 21, cosa è successo nella quinta puntata del serale

La prima manche vede scontrarsi due team, in questo caso partono le squadre di Anna Pettinelli e Veronica Peparini VS Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Nella prima prova (LDA contro Albe) vince Albe

Nella seconda prova il primo guanto di sfida (Michele contro Dario) verte sulla versatilità dei due che si esibiscono su due pezzi di modern e uno di hip hop. Vince Michele

La terza e ultima prova decisiva (Luigi contro Dario). Vince Luigi.

Ad andare al ballottaggio è Dario.

Si passa alla seconda manche: i vincitori Zerbi-Celentano scelgono di sfidare Cuccarini e Todaro.

La prima prova (Luigi contro Nunzio) è vinta da Luigi

La seconda prova Serena con Alex contro LDA è vinta dal duo Serena/Alex

Per la terza e ultima prova sul palco ci sono Alex contro Michele. Vince Michele

In ballottaggio va la ballerina Serena

Terza e ultima manche, le squadre restano invariate.

Nella prima prova (Luigi contro Nunzio) vince Luigi

Nella seconda prova (LDA contro Sissi) ha la meglio Sissi

Infine la terza prova (Passo a due di Michele con Carola contro Sissi e Alex) è vinta da Sissi e Alex.

La squadra Celentano-Zerbi perde e la terza allieva a finire in ballottaggio è la sarda Carola.

In questa puntata dalla doppia eliminazione si passa all’unica. A lasciare la scuola di Amici è Carola.