LDA sabato (anche se la puntata è stata registrata qualche giorno prima) ha salutato ufficialmente la scuola di Amici. Si è trattata di una delle eliminazioni più clamorose di questa edizione, il suo nome per alcuni era candidato persino alla finale ma gli stessi si son dovuti subito ricredere. Basti pensare che l’hashtag #Amici21 è letteralmente volato quando ormai si avvicinava l’una del mattino tra sabato 23 e domenica 24 aprile, l’eliminazione è stata piuttosto divisiva tra chi ha pensato sia stato corretto eliminarlo e chi, invece, ha creduto potesse andare avanti.

Il cantante è tornato a farsi vedere nel daily di Amici in onda oggi martedì 26 aprile 2022. Come in un “dove eravamo rimasti” la puntata si è aperta con i saluti di LDA (Luca d’Alessio, figlio di Gigi) ai suoi compagni di viaggio ancora increduli a pochi minuti dal verdetto (il ballerino Nunzio ha superato il ballottaggio finale).

Mi dispiace lasciarvi, ve lo giuro – dice – il lato umano che si crea qua va oltre tutto, oltre il lato della musica. Voi conoscete me in tutti i momenti da quando scherzo a quando sono arrabbiato. Un ragazzo che non fa questa esperienza non può capire cosa è questa esperienza e cosa proviamo. E’ la cosa che ci ha legato, la cosa più bella di Amici è trovare persone che ti capiscono. Pure io nella mia fortuna avrò delle cose che mi porterò dietro. Mi ricorderò di tutti i vostri racconti. Esci di qui con una consapevolezza di vita diversa.

Nella scorsa puntata del Serale LDA è stato eliminato e prima di lasciare la casetta ha qualcosa da dire ai compagni… #Amici21 pic.twitter.com/hHvvWqcGz4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2022

Alex, un altro dei cantanti della scuola, si congratula con LDA per essere un ragazzo “senza vizi”: “Per come sei cresciuto e per chi hai come padre sei quello che ha meno vizi di tutti“. Sguardo malinconico, dispiaciuto per un addio che forse nemmeno lui aveva previsto: “Non c’è niente da fare, quando perdi le cose poi capisci veramente il loro valore“.

Adesso è il momento di camminare da solo per LDA, ma il suo percorso sembra già ben definito dato che il cantante ha firmato un contratto discografico con la Sony ed ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Bandana“. Se il buongiorno si vede dal mattino…