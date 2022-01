Amici 21, come sono nate le coppie di questa edizione

Nel corso dello speciale di ‘Amici 21‘, andato in onda, ieri, domenica 30 gennaio 2022, alcuni allievi della scuola si sono lasciati andare ad alcune riflessioni sull’amore. Carola Puddu, per esempio, ha spiegato, per la prima volta, perché non si è abbandonata tra le braccia di Luigi de Strangis, con cui, ci è stato un lungo tira e molla che, poi, non si è concretizzato:

Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorata di lui, invece non l’ho mai ammesso a lui e nemmeno a me stessa perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento non reciproco e quando l’ho realizzato ero ad un punto di esaurimento, e a quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, e mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo bene a prescindere. Questo distacco mi ha fatto capire tante cose. Solo quando lui non c’era più ho capito perché avessi bisogno di lui. Penso che ciò che ci lega è la condivisione di un dolore che ci ha reso impotenti e fragili. E gli voglio un bene immenso.

Albe, invece, ha perso letteralmente la testa per la danzatrice Serena Carella che ha rappresentato la luce nel suo percorso all’interno della scuola.

C’è una persona che mi sta aiutando in questo percorso ed è Serena. Ho la fortuna di vivere un amore forte. Serena mi è entrata nell’animo! Lei è il mio primo vero amore in assoluto, e forse è la prima volta che lo dico.

Cosmary Fasanelli, allieva di Alessandra Celentano, infine, ha spiegato perché, nonostante dei dubbi iniziali, abbia deciso di corteggiare lungamente Alex Rina fino a farlo capitolare: