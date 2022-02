Amici 21, la lite tra Calma e Alex (video)

Oltre al nervosismo di Christian Stefanelli intenzionato a lasciare la scuola di ‘Amici 21′ per i giudizi negativi di Veronica Peparini e Alessandra Celentano, durante l’ultimo appuntamento del daytime, è stato mandato in onda una nuova lite tra Calma ed Alex.

Calma ha ammesso di aver sbagliato l’attacco nella gara corale giudicata dal maestro Adriano Pennino per via delle critiche di Rudy Zerbi per l’ennesimo ultimo posto in classifica. Rina non perde tempo per punzecchiarlo nuovamente:

Sono contento che tu sia ultimo, perché la tua scelta di portare la cover di Parole in circolo non ha fatto la differenza, così non va bene.

LDA ha cercato di smorzare i toni della discussione ma Alex ha rincarato la dose:

C’avete sempre una scusa pronta, hai sbagliato e basta. Non ti giustificare sempre. Mi sembra una puxxanata. Io canto e fine.

Il cantautore che, ad oggi, non ha ancora conquistato un posto per il serale, cerca di difendersi con i propri mezzi, sicuro di non aver fatto una bella figura:

Togliti di dosso questa superiorità, sei bravo, ma hai rotto! Io ho sbagliato perché ero nervoso.

Il figlio di Gigi D’Alessio, rientrato in casa, ha tentato di far ragionare il compagno d’avventura dandogli un consiglio su come evitare l’ennesima discussione: