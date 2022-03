Ancora pochi giorni e poi sarà serale anche per Amici 21. La data è fissata per il 19 marzo, ma c’è ancora uno step da affrontare per alcuni degli allievi rimasti senza la sospirata maglia dorata. Oggi, giovedì 3 marzo 2022, è stata registrata la nuova puntata dello speciale pomeridiano che vedremo domenica 6.

Cosa è successo? Tramite la pagina social Amici News abbiamo la possibilità di scoprire le anticipazioni più importanti, dunque come sempre avvertiamo gli anti-spoiler: se proseguirete nella lettura avrete sicuramente scelto la via della curiosità e dunque non vi farete nessun problema.

Bene, cominciamo.

Amici 21, puntata domenica 6 marzo 2022: cosa è successo

Innanzitutto sarà ospite Michele Bravi, reduce dal Festival di Sanremo 2022.

A seguire, per le gare: la gara cover (disputata tra i cantanti non magliati al serale) è stata giudicata da Cristiano Malgioglio, per la prima volta chiamato all’interno di Amici. E’ Gio Montana ad aver avuto la meglio con il voto di 9, segue Luigi con 8,5, poi Crytical con il voto 8, LDA con il voto 7,5 e infine Calma con il voto 7 meno.

Subito dopo, stilata la nuova classifica generale, Luigi risulta primo e, dopo un’esibizione richiesta da Rudy Zerbi, il cantante viene ufficialmente ammesso al serale.

La seconda gara è quella di ballo, gli allievi vengono giudicati da alcuni professionisti tra cui Kledi. Quattro i ballerini a gareggiare e la media della classifica ha dato questi verdetti: al primo posto Alice (7,8); Christian (7,8); Leonardo (7,6); Nunzio (7).

La terza gara è quella tecnica di canto giudicata dal maestro Beppe Vessicchio, chiaramente a contendersi la vittoria ci sono i 4 ragazzi ancora in ballo per il serale. La classifica vede al primo posto LDA, Calma è secondo, Gio Montana al terzo posto mentre all’ultimo gradino c’è Crytical.

La produzione decide di stilare un’altra classifica generale che somma tutte le classifiche di canto e ballo tra gli allievi ancora non magliati. Da questa lista viene fuori che la ballerina Alice del Frate è in testa, Veronica Peparini sceglie di portarla al serale.

L’intera classe ha votato l’allievo/allieva meritevole di approdare al serale. La maggioranza sceglie Christian, negli ultimi giorni scosso da una profonda crisi. Il ballerino si esibisce e Raimondo Todaro decide di mandarlo al serale di Amici.

A questo punto chi è rimasto senza maglia si gioca il tutto per tutto esibendosi: LDA convince Rudy Zerbi e lo porta al serale, Crytical si esibisce portando il suo nuovo singolo, anche Gio Montana, Calma e Nunzio si esibiscono. Al termine, i rispettivi insegnanti decidono di portarli alla fase finale del programma.

Riassumendo: tutti e 18 gli allievi in questo momento nella scuola di Amici vanno al serale e sono:

Amici 21: allievi al serale – canto

Allievi portati al serale da Lorella Cuccarini: Aisha Maryam, Sissi, Alex

da Rudy Zerbi: Luigi Strangis, LDA, Calma, Gio Montana

da Anna Pettinelli: Albe e Crytical

Amici 21: allievi al serale – ballo