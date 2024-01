Amici 2024, flirt tra Kumo ed una ballerina professionista? Il gossip

La scuola di ‘Amici’ è sempre stata terra fertile per la nascita di nuovi amori. Non solo tra i cantanti ed i ballerini in gara. Anche, dietro le quinte, possono nascere delle relazioni destinate a durare anche dopo la fine del programma. Due nomi su tutti: Belen Rodriguez conobbe Stefano De Martino proprio nel backstage del serale di ‘Amici’. Si sono fidanzati, sposati in tempi molto ristretti. Come è andata a finire, poi, lo sapete tutti!

Negli ultimi giorni, invece, il web ha alimentato un gossip che riguarda uno dei ballerini di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. La fidanzata di Kumo, Alessia, non poco tempo fa, sui propri social, ha pubblicato una frase sibillina: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”.

La fidanzata di Kumo posta questa storia e subito dopo vengono eliminate foto e follow in comune.#Amici23 pic.twitter.com/xnjF6xiOaY — AMICI NEWS (@amicii_news) January 16, 2024

Il popolo dei social, nelle stesse ore, ha notato che la ragazza ha smesso di seguire Giulia Stabile su Instagram. Cosa si nasconde dietro questo gesto inaspettato? Una serie di indizi che, uniti assieme, fanno una prova. Al momento, i diretti interessati non confermano e non smentiscono il pettegolezzo. Kumo e Giulia continuano a ballare assieme senza preoccuparsi del chiacchiericcio fuori dalla scuola.

Sangiovanni, intervistato da ‘IlFattoquotidiano.it’, ha rivelato che ‘Finiscimi‘, il brano che presenterà al prossimo Festival di ‘Sanremo 2024’ è frutto proprio della rottura con la danzatrice:

“Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. È una canzone più dolce che triste. È un pezzo nato a maggio e non pensavo di portarlo a Sanremo, ma torno al Festival per il piacere di presentarlo e poterlo cantare […]. Quando finisce una storia credo che il sentimento più forte e doloroso che rimane sia la nostalgia. Per questo invito l’altra persona a ‘finirmi’, in modo da annullare questa nostalgia”.