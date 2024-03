Amici 2024 anticipazioni spoiler puntata speciale registrazione oggi 24 marzo: cosa è successo

Oggi, domenica 24 marzo, è stata registrata una puntata speciale di ‘Amici 2024‘. I concorrenti, ancora rimasti in gioco, si sono esibiti davanti al pubblico in studio che ha avuto la possibilità di dare un voto da 1 a 10 attraverso un telecomando. Cantanti e ballerini hanno presentato i propri inediti e le coreografie che sono diventati dei propri cavalli di battaglia. Hanno raccontato i motivi della scelta di brani e balletti e fatto una piccola spiegazione introduttiva.

Assenti Maria De Filippi ed i professori delle tre squadre.

Amici 2024 anticipazioni puntata speciale registrazione 24 marzo

Grazie a Superguidatv.it, siamo in grado di fornirvi tutte le anticipazioni e gli spoiler di quello che è accaduto oggi.

Giovanni ha portato un samba sulle note di The Horns

Sarah, invece, ha riproposto, il proprio inedito ‘Mappamondo’

Nicholas ha danzato sulle note di ‘Dive’ di Ed Sheeran

Mida si è esibito su ‘Fight Club’

La performance di Sofia ha avuto come colonna sonora ‘Run It’.

Petit ha fatto riascoltare ‘Tornerai’

Dustin ha proposto una coreografia su ‘Tattica’

‘Solo stanotte’ è il brano scelto da Holden da far ascoltare alla platea in studio

Lucia ha ballato su ‘Oro nero’

Lil Jolie ha scelto come brano ‘Attimo’

Gaia ha danzato su ‘Don’t Mean a Thing’

Martina, invece, si è esibita su ‘Da quando non ho smesso di amarti’

Chiude Marisol che ha portato un assolo su ‘I’m a Slave 4 U’ di Britney Spears.

Amici 2024: quando andrà in onda la puntata speciale di Amici 2024?

Ad oggi, non si conoscono ancora la media dei voti, la classifica finale e quando andrà in onda questa puntata speciale di ‘Amici’. Sicuramente, sarà proposta durante il daytime in onda su Canale 5, alle 16:10, dal lunedì al venerdì, dopo la consueta puntata di ‘Uomini e Donne’. Grande attesa per la registrazione del secondo appuntamento del serale prevista per giovedì 28.