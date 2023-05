Il 27 aprile scorso durante il daytime è stato annunciato ufficialmente il concerto dei ragazzi di Amici 2023 al Rock in Rome, la manifestazione che si tiene ogni estate presso l’Ippodromo di Capannelle, nella Capitale. Uno spettacolo musicale esclusivo al quale si potrà partecipare solo dopo aver acquistato la compilation ufficiale Full Out (i dettagli del meccanismo per prendervi parte saranno svelati nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Amici e sul sito di Witty). La data fissata e già svelata è quella del prossimo 11 giugno. Stando a quanto risulta a TvBlog, il concerto sarà proposto anche in televisione. In particolare, in base alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere Italia 1 a trasmetterlo in prima serata, esattamente giovedì 15 giugno.

L’estate musicale di Italia 1, non solo Amici

In questa maniera la rete ‘giovane’ di Mediaset inaugurerà la stagione estiva musicale, considerando che nella settimana successiva – precisamente martedì 27 giugno – sarà la volta di Love Mi, il concerto a scopo benefico di Fedez, in onda in diretta da Piazza Duomo a Milano con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. A seguire sarà la volta della ventunesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che verrà registrato in giro per l’Italia (in particolare nel Mezzogiorno) da fine giugno. Al timone di questo evento sono confermati Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Ricordiamo che domenica prossima (non sabato, per evitare la sfida con l’Eurovision Song Contest di Rai1) su Canale 5 andrà in onda la finalissima di Amici, con i cantanti Angelina e Wax e i danzatori Isobel e Mattia a giocarsi la vittoria. A decidere chi meriterà il primo posto assoluto sarà soltanto il pubblico da casa, attraverso il televoto. Da segnalare, infine, che in palio ci sono anche il premio di alcune radio italiane e della giuria della stampa (quotidiani e web), che prenderà parte alla finale da remoto, come accaduto negli ultimi anni.