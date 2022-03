Amici 2022: le tre squadre del serale

Tutto è pronto per la fase serale della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che tornerà in onda, in prima serata, su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022.

Come l’anno scorso, tre squadre, ognuna capitanata da una coppia di professori, si sfideranno nel corso delle varie “partite”. I giudici saranno gli stessi della scorsa edizione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors.

Nello speciale andato in onda oggi, 13 marzo 2022, dal titolo Verso il Serale, sono state ufficializzate le tre squadre.

Amici 2022: le tre squadre

Le squadre sono sostanzialmente identiche al serale dell’anno scorso, con la differenza che Raimondo Todaro ha preso il posto di Arisa e che Lorella Cuccarini è passata dalla danza al canto.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata da Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina), Gio Montana (cantante), LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino).

Il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che l’anno scorso contava solo tre allievi (tra i quali, la vincitrice della scorsa edizione, Giulia Stabile), quest’anno è composto da cinque elementi: Albe (cantante), Alice Del Frate (ballerina), Crytical (cantante), Dario Schirone (ballerino) e John Erik De La Cruz (ballerino).

Infine, la precitata squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è formata da Aisha (cantante), Alex (cantante), Christian Stefanelli (ballerino), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Con l’arrivo del serale, lo speciale pomeridiano che, in quest’edizione, si è spostato dal sabato alla domenica, come di consueto, non andrà più in onda. L’appuntamento con il daytime di Amici 21, invece, rimarrà sempre lo stesso, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10, al termine della puntata di Uomini e Donne.