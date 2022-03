Amici 2022 è pronto a partire. Domani, 19 marzo, in prima serata su Canale 5, prenderà il via la ventunesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Come da tradizione, è il programma che accompagnerà i telespettatori per le prossime settimane, dopo i sabato sera trascorsi con “Tu si que vales” e con il people show cult “C’è posta per te”. Quest’anno, Amici vede fondamentalmente una sola novità nella sua struttura: l’uscita di Arisa (vincitrice di Ballando con le stelle e attualmente in giuria a “Il cantante mascherato”) e l’ingresso di Raimondo Todaro (ex maestro di ballo nello show di Milly Carlucci). E così, Lorella Cuccarini è diventata insegnante di canto e Todaro docente di ballo. Confermati i professori e la struttura del programma, boom di ascolti nell’ultima edizione andata in onda.

Anche quest’anno, i professori hanno (giustamente) un ruolo fondamentale all’interno del serale. Ci saranno le accoppiate in squadre e le sfide reciproche, schierando propri cantanti e ballerini da contrapporre al team sfidante. Ricapitoliamo i concorrenti di Amici 2022. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina), Gio Montana (cantante), LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede da cinque elementi: Albe (cantante), Alice Del Frate (ballerina), Crytical (cantante), Dario Schirone (ballerino) e John Erik De La Cruz (ballerino). Infine ecco i ragazzi che faranno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha (cantante), Alex (cantante), Christian Stefanelli (ballerino), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Nessuna novità anche in giuria. Confermati, infatti, i tre giudici dello scorso anno: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Saranno ancora loro a dover valutare le esibizioni e le sfide che si svolgeranno nel finale e assegnare il punto alla squadra che giudicano più meritevole.

Escludendo quindi il cambio Arisa/Todaro all’interno del corpo docenti, Amici 2022 conferma la propria identità e mette giustamente in azione i professori, protagonisti del programma per tutti i mesi trascorsi. Tra sfide, assegnazioni, eliminazioni e conferme, hanno deciso di portare avanti i 18 allievi, con una doppia eliminazione per puntata. Il primo appuntamento con Amici 2022 è stato registrato ieri, giovedì 17 marzo (qui potete leggere le anticipazioni, qua -invece- gli ospiti).

Sono ormai 21 edizioni per il programma che, come sottolineato nel nostro Podcast, si trova a confrontarsi con la precedente edizione “dei record”. Amici 20, infatti, iniziato il 20 marzo 2021, era in un periodo storico differente da questo. La platea era maggiore per via delle restrizioni legate al Covid-19 (era ancora attivo il coprifuoco) e la prima puntata vide oltre 6 milioni di spettatori con il 28.73 per cento. La media di quell’annata fu altissima, 28.19. Ci si aspetta, quindi, un possibile calo -come avvenuto per molti altri programmi – legato proprio a queste differenze alla base. Ma l’attenzione per il talent show continua e non sembra essere scalfito. L’appuntamento settimanale di Amici 2022, in onda alla domenica e non più al sabato, è stato un successo (fin da settembre, quindi due mesi prima della solita partenza) e, ad oggi, sono due i concorrenti che possono vantare certificazioni importanti di vendite: LDA ha conquistato il disco di platino con “Quello che fa male” e Albe ha ottenuto un disco d’oro grazie al suo inedito “Millevoci“.

Sui social, #Amici21 e i vari protagonisti del talent show continuano ad essere discussi, chiacchierati e diventare trend topic. Lo show ha trovato la sua formula e identità che permette colpi di scena o eliminazioni/ingressi, ad ogni puntata del pomeridiano. Un percorso che fino all’ultimo non assicura l’ingresso al Serale e che coinvolge il giovane pubblico a casa. Non mancano le prime previsioni con grande tifo per Sissi e per Luigi tra gli utenti Twitter. Apprezzati anche Carola e Christian, tra i ballerini. E’ ancora presto per potersi fare un’idea più chiara su chi potrebbe alzare la coppa, dopo la ballerina Giulia nel 2021, ma il consenso e la partecipazione attiva del pubblico certifica il consenso mediatico anche per i protagonisti di questa edizione.