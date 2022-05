Amici 2022 si avvicina alla conclusione. Domenica 15 maggio andrà in onda, in diretta, su Canale 5, la finale di questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Un cambio di programmazione più che sensato, legato alla messa in onda della finalissima dell’Eurovision Song Contest, su Rai 1. Quest’anno si svolge a Torino dopo la vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni” e in gara, per l’Italia -come ben noto- ci saranno Mahmood e Blanco con “Brividi”. Da qui la scelta di far slittare di 24 ore la proclamazione del trionfatore per non dare vita ad una inutile “guerra in casa”. Ma chi vincerà il programma?

Quest’anno, per la prima volta, in finale ci sono ben 6 concorrenti. Per il circuito canto, troviamo Albe, Alex, Luigi e Sissi. Per la danza, invece, a sfidarsi, sono rimasti Serena e Michele. Tutte le squadre dei professori possono contare almeno un allievo, per buona pace della ‘par condicio’. Il team Cuccarini/Todaro ha Sissi, Serena e Alex, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi possono contare su Michele e Luigi mentre Veronica Peparini e Anna Pettinelli puntano unicamente su Albe, dopo l’ultima eliminazione di sette giorni fa che ha visto Dario abbandonare il talent show.

Ma chi potrebbe vincere Amici 2022? Per la categoria ballo, la vittoria sembra quasi scontata. Ad esclusione di sorprese dell’ultimo minuto, magari legate anche al televoto, sembra chiaro l’imminente trionfo di Michele, il ballerino scelto e seguito nel suo percorso da Alessandra Celentano. Serena, più volte criticata dall’altra squadra Zerbi/Celentano, è stata applaudita e lodata dai giudici ma Michele ha sempre colpito e convinto ad ogni sua esibizione. Riservato, di poche parole, il danzatore ha saputo far emergere e confermare la potenzialità in ogni puntata del programma.

Per quanto riguarda il canto, invece, le cose si complicano. Sissi, amatissima dalla critica e da buona parte del pubblico, nell’ultima classifica del daytime di Amici, non è stata particolarmente premiata dal televoto che l’ha posizionata a metà classifica. Sicuramente non parliamo dello stesso bacino di spettatori del serale, ma l’attenzione social sembra essere equamente divisa tra Luigi e Alex.

Luigi Strangis sembra essere quello più vicino alla vittoria ma Alex può contare su una fanbase decisamente importante. E il testa a testa non appare dall’esito così scontato. Poi, nessuno può escludere l’ascesa di Sissi nell’ultima puntata di domenica 15 maggio. Difficilmente, invece, Albe potrà puntare al trionfo della categoria canto o alla vittoria dello stesso talent show.

Ricordiamo che dopo il vincitore di ogni categoria (ballo e danza) sarà decretato il trionfatore assoluto di Amici 2022. L’anno scorso, a vincere fu Giulia che ebbe la meglio contro Sangiovanni, premiato nel circuito canto.

Quest’anno, vincerà nuovamente la danza (con Michele?) oppure il nome del primo classificato apparterà a quello di un componente della squadra di canto? Lo scopriremo domenica 15 maggio, su Canale 5, con l’ultimo appuntamento della stagione di Amici 2022. Il programma andrà in onda su Canale 5 e in streaming (poi disponibile anche in seguito) su Mediaset Infinity.

Rigorosamente – e finalmente– in diretta.