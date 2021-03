Amici 20 serale: Sabrina Ferilli ospite della prima puntata

Sabrina Ferilli è l’ospite della prima puntata del serale di ‘Amici 20’, in partenza, sabato 20 marzo 2021, in prima serata su Canale 5. L’attrice, che ha ricoperto il ruolo di giudice in diverse edizioni del talent di Maria De Filippi, debutta, mercoledì 24 marzo, sulla rete ammiraglia Mediaset, con la nuova fiction, ‘Svegliati amore mio’.

La Ferilli, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato, ancora una volta, il legame speciale con la conduttrice di ‘Amici’:

Ogni tanto si diverte a provocare. Lei è il mio Masaniello della tv. Non si ferma, è coraggiosa e ha una devozione al suo lavoro che è simile alla mia.

Una straordinaria sintonia tra le due amiche, percepita dai telespettatori, anche a ‘Tu si que vales’:

Mi divertivo tanto io e sicuramente si divertiva tanto anche Maria. Con me è molto dispettosa, e quello che si vedeva era spesso tutto quello che succedeva dietro le quinte o negli spazi pubblicitari.

Quest’anno, la Ferilli e sua mamma Ida hanno inaugurato la nuova stagione di ‘C’è posta per te’, partita lo scorso 9 gennaio.

L’amicizia speciale tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi

Ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, Sabrina Ferilli ha parlato a lungo della sua amicizia con Maria De Filippi che rincontrerà, sabato, in occasione del primo serale di ‘Amici 20’:

Mi fa vivere isolata dal mondo, lei prepara tutti al silenzio totale nei miei confronti. È un diavolo di amica! È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà.

A Silvia Toffanin, la protagonista di molte pellicole di successo ha rivelato, con la solita ironia, alcuni aspetti inediti legati alla loro reciproca simpatia: