Tommaso Stanzani (squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano) è il primo talento eliminato durante la terza puntata del serale di Amici 2021. Il ballerino è stato sconfitto al ballottaggio finale con la cantante Enula. Precedentemente nella sfida a 3 era compreso anche Sangiovanni, il primo a rientrare in gara.

Il verdetto è stato svelato in studio e certamente la sua eliminazione è una delle più rumorose di questa edizione. Al momento dell’annuncio Tommaso è scoppiato in lacrime per il dispiacere. Maria de Filippi lo rincuora:

Sei bravo, sei giovane! Quando sei venuto avevi 17 anni, sei tornato quest’anno che ne hai 18. Hai la vita davanti Tommy, hanno ragione quando Emanuele (Filiberto, ndr) dice: “Balla solo da tre anni” no?

Tommaso: “Già entrare per me era ‘Wow’, al serale ‘oddio’. Fare tre puntate… Non ci credevo”

Maria de Filippi:

Quando dice così, vuol dire anche un’altra cosa. Se in tre anni sei riuscito a fare quello che altri non riescono a fare in 10 anni vuol dire che sei portato per questo. Puoi diventare un bravissimo ballerino. Si tratta solo di studiare, tutto qua, vuol dire solo questo.

I complimenti della conduttrice non finiscono qui:

Complimenti per l’educazione, per la tua lealtà. Per non aver mai paura di dire quello che pensi. Per non essere quello che dice la frase giusta. Mi riferisco anche a quando vai contro la tua maestra sapendo di andare contro di lei. Non sei mai paravento, mai! Sei un grande imitatore, sei sempre col sorriso, sei positivo e ti vogliono bene tutti. Ci sarà un perché.

Tommaso viene letteralmente assalito dai suoi compagni che gli regalano un immenso abbraccio. Alessandra Celentano, sua maestra, vuole rincuorarlo:

Questo è solo l’inizio. Tu sarai un ballerino, non devi essere triste. Credimi.

Un premio inaspettato Tommaso lo riceve da Arisa: “Ti invito a ballare in uno dei miei video“, lui accetta di buon grado. La buona strada imboccata dal ballerino è appena cominciata.