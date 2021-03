Amici 20 serale: Tommaso Zorzi giudice? La smentita

Il Messaggero aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale Tommaso Zorzi sarebbe stato contattato da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di giudice per il serale di Amici 20. Tuttavia, pare che non se ne farà nulla, dal momento che nel giro di poche ore è arrivata la smentita del diretto interessato attraverso le sue Instagram Stories:

“Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”

Il particolare delle fotocopie si riferisce al collegamento di Maria De Filippi con la casa del Grande Fratello Vip 5, in occasione del quale la conduttrice disse:

“All’inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti”Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L’ho visto litigare e discutere, lo fa quando stima le persone. È uno di quello che discute per fare la pace. Sono convinta che c’è una parte che ancora tieni nascosta e che mascheri perché le persone non vedano il tuo lato debole”.

Inoltre, la mancata assenza dell’influencer milanese alla puntata domenicale di Live – Non è la d’Urso dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini aveva fatto ipotizzare al quotidiano romano che Zorzi fosse in procinto di sbarcare alla corte di Maria, tenendo conto anche della presunta clausola che vieterebbe ai programmi di Barbara d’Urso di parlare di Uomini e Donne, Amici e Temptation Island, ovvero le creature della moglie di Maurizio Costanzo.

Dunque almeno per il momento il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi non entrerà a far parte dell’universo mariano. Per lui si era parlato anche di un coinvolgimento in qualità di opinionista all’Isola dei Famosi, ma alla fine la produzione ha optato per Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.