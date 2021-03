Amici 20 serale: ballerini e cantanti ammessi

Amici 20 ha i suoi ballerini e cantanti ammessi al serale. Nella giornata di ieri è stata registrata l’ultima puntata pomeridiana del programma che Canale 5 manderà in onda sabato 13 marzo alle 14.10. Stando al sito Ilvicolodellenews.it, ospiti del talent show condotto da Maria De Filippi sono state Gaia Gozzi, Annalisa e Arisa, che hanno cantato rispettivamente i loro singoli sanremesi Cuore amaro, Dieci e Potevi fare di più. Era prevista la presenza di Irama, ma il cantante sta osservando ancora la quarantena (durante il Festival si è esibito in registrazione piazzandosi alla fine quinto con La genesi del tuo colore).

Nel corso della puntata è avvenuta anche la presentazione del nuovo direttore artistico, ovvero il francese Stèphane Jarny (noi di TvBlog ve lo avevamo preannunciato in esclusiva), che prenderà il posto del dimissionario Giuliano Peparini.

Per quanto riguarda la fase finale della trasmissione, i ragazzi accederanno tutti al serale dopo la decisione presa per ogni allievo dai propri professori. Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha annunciato inoltre che il concorrente Sangiovanni grazie al singolo Lady è riuscito ad ottenere il Disco d’Oro.

Ecco dunque i concorrenti definitivi ammessi al serale di Amici 20, suddivisi per categoria:

Amici 20, i ballerini ammessi al serale

Alessandro

Giulia

Martina

Rosa

Samuele

Serena

Tommaso

Amici 20, i cantanti ammessi al serale

Aka7even

Deddy

Enula

Esa

Gaia

Ibla

Leonardo

Raffaele

Sangiovanni

Tancredi

La commissione danza formata da Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini e la commissione canto comprendente Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non hanno quindi eliminato alcun allievo, permettendo a tutti i ragazzi di accedere alla prima serata.

La prima puntata del serale di Amici è prevista per sabato 20 marzo in prime time su Canale 5. Non sono ancora invece state rese note le novità inerenti la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi.