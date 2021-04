Amici 20, Rosa di Grazia eliminata (video)

Due ballerini via in una sola sera, due eliminazioni abbastanza sorprendenti. Dopo Tommaso Stanzani anche Rosa di Grazia è stata eliminata da Amici. E’ successo alla terza puntata del serale 2021. La ballerina ha dovuto affrontare probabilmente la più difficile delle sfide, quella contro il cantante Deddy che alla fine della seconda manche è risultato il candidato a rischio eliminazione.

I due infatti hanno instaurato un rapporto che è andato oltre l’amicizia, fidanzandosi all’interno del talent show.

Rosa ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Fino alle prime due manche hanno potuto sconfiggere per due volte la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La terza, in cui è stata la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ad essere chiamata, i Cuccarisa hanno subìto la perdita di un pezzo importante della squadra.

In bocca al lupo per tutto Rosa 💛 #Amici20 pic.twitter.com/PQdoqULxLy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 3, 2021

Fin dal primo periodo di questa edizione, Rosa si è trovata davanti non solo la possibilità di poter migliorare le sue doti, ma anche mille ostacoli, tra cui una serie di scontri diretti con la maestra Celentano che non ha mai nascosto le critiche contro l’allieva.

La separazione da Deddy non è stata affatto una passeggiata. Già quando si è presentata l’ipotesi che Rosa potesse andare allo scontro diretto per l’eliminazione, l’espressione del volto è diventata improvvisamente scura. Ancora peggio quando è stato ufficializzata la ballerina come seconda candidata. Poco prima di lasciare lo studio, Rosa ha ringraziato i professori e in particolare Lorella Cuccarini che l’ha sostenuta in questi mesi.

Il verdetto dell’eliminazione è stato dato con i due ragazzi in casetta, così come sta accadendo dall’inizio del serale. Diversamente dalle scorse volte, Rosa e Deddy si sono appartati all’esterno con le lacrime agli occhi. Mentre Rosa salutava il suo fidanzato, gli ha augurato di vincere il programma aggiungendo un “Ti amo tanto“.