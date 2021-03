Amici 20, Leonardo Lamacchia eliminato (video)

Leonardo Lamacchia è l’ultimo eliminato di ‘Amici 20’. Ha perso il ballottaggio contro Aka7evn. Il giovane cantautore, che, al serale, ha fatto parte del team di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, è venuto a conoscenza del verdetto, in casetta, dalla vivavoce di Maria De Filippi (Qui, il video)

De Filippi: “Io penso che chi debba uscire l’ha già capito, da quattro parole che gli ho detto. Leo mi dispiace davvero tanto. So cosa voleva dire. So, per certo, che non è finita. So anche la fatica che, comunque, una persona come te fa, nel rapportarsi con tutto quello che è la tua vita, in una situazione del genere. So che hai fatto più fatica a star chiuso, per una questione di vissuto e anagrafe, a vivere litigi che appartengono ad un’età diversa.

Leonardo: “E’ stato davvero incredibile, a prescindere dalle difficoltà. Voglio ringraziare te prima di averci creduto più di me in quel momento. Davvero grazie. Ho lavorato tantissimo, non lo facevo da tantissimo tempo. Grazie a voi ragazzi. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa. Mi avete dato tantissimo tutti quanti. Non è la fine per nessuno. L’ho già vissuto sulla mia pelle. Sarà un’altra lotta. Siamo pronti per lottare vi voglio bene”.

Il giovane interprete, visibilmente commosso, è stato abbracciato dai compagni prima di lasciare definitivamente il programma.

Il cantante, ad ‘Amici 20’, ha presentato diversi inediti: da ‘Via Padova’ a ‘Giganti’ passando per ‘Orione’ e ‘L’Appuntamento’. Ha fatto coming out in una toccante lettera.

Durante la prima manche, stasera, la giuria formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, ha decretato l’uscita di Ibla del team Arisa – Lorella Cuccarini.