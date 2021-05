La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata un successo di critica e pubblico, c’è poco da dire. Gli ascolti schizzati oltre i 6 milioni per la finale, che ha visto una sfida tra sudore e amore tra Sangiovanni e Giulia, che ha poi alzato la coppa. La finale di sabato 15 maggio ha acceso l’hype su internet e allora vediamo come e quanto ne hanno parlato sui vari social tra il 14 e il 16 maggio 2021, grazie all’analisi di T-Voice, che ha scandagliato oltre 500.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “Amici20” presenti nel web e sui principali social network. E non manca qualche sorpresa.

Diciamo che le sorprese non arrivano certo dall’andamento delle Menzioni e del Google Trend: entrambe le curve fotografano l’andamento ‘fisiologico’ dell’interesse verso il programma, dall’inizio della fase serale e con l’inevitabile picco nei sabati di aprile e maggio. Non stupisce neanche la schiacciante maggioranza di donne nel Mentions’ Volume, che spiccano con il 76% in rosa contro un 24% in azzurro.

Andamento sinusoidale con picchi svettanti in quello che si suppone essere il sabato sera anche nella ricerca su Wikipedia, con la quantità di pagine viste in riferimento ad Amici che sale inevitabilmente durante il serale.

Il programma riesce anche a compattare le discussioni social intorno a un unico hashtag, cosa che non molti programmi riescono a fare: l’hashtag cloud ha infatti una struttura sostanzialmente ‘piatta’, con un picco marcatissimo dell’official hashtag #Amici20 senza ‘derivazioni’ o usi scorretti della chiave principale. Intorno al nucleo principale si distribuiscono in maniera piuttosto equilibrata le altre parole chiave della finale, ma senza picchi particolare. A dimostrazione che al centro della discussione c’è essenzialmente il programma.

Sul fronte della Sentence Cloud, invece, la dinamica di commento si sposta sulle coppie in sfida nella finale di Amici, o meglio sul binomio Aka e Deddy che spicca sul resto, composto invece soprattutto da “Aka7eve” che si affianca per frequenza e trending agli hashtag di programma, come “finale” e “#Amici20”. Decisamente più staccata “Giulia Stabile” nonostante sia risultata alla fine la vincitrice dell’edizione.

“Giulia” emerge invece nella Wordcloud insieme ad “Aka” – ed è questo un elemento che vedremo essere centrale in un successivo approfondimento – e immediatamente ‘sotto’ per Trending a “finale”, che rappresenta il momento clou dell’intero percorso narrativo del talent e del serale, oltre ad essere il momento culminante del finale travolgente di una lunga serata di sfide.

Passando dalle Clouds alle Analisi, vediamo che la Sentiment analysis, che misura il percepito degli italiani, vede i commentatori social esprimere pareri positivi nel 44% percento dei casi, con un 26% che non si sbilancia e un 30% di opinioni negative legate in buona parte per come è stata strutturata la finale e soprattutto per alcuni verdetti. Di contro la Opinion Analysis, che misura il livello di discussione per ciascun finalista rispecchia l’andamento delle sfide, con i picchi legati alla coppia che ha combattuto per la vittoria, ovvero Giulia e Sangiovanni, con Aka7seven piuttosto distaccato, ma non molto lontano dagli ‘inseguitori’ Alessandro e Deddy.

Restando sempre sul fronte dei finalisti, la Cross-topic analysis ci permette di valutare la percezione complessiva registrata da ciascuno concorrente.

Salta all’occhio il Positive Sentiment per Aka7even, che registra anche il secondo minor Negative Sentiment (meglio di lui solo Alessandro, che però registra anche il maggior ‘tasso’ di neutralità). Aka7even polarizza quindi verso il Positive, mentre Sangiovanni verso il Negative, con Giulia in sostanziale equilibrio tra il Positive e il Neutral, aspetto che forse l’ha aiutata nelle votazioni finali.

A ben vedere il Web Opinion Index, il più apprezzato tra i finalisti risulta proprio Aka7even, il cui indice medio di valutazione – da considerarsi convertito su una scala di voto da 0 a 10 – raggiunge la quota di 7,6 contro il 6,5 di Giulia; Sangiovanni è invece l’ultimo, con un voto pari a 3,6. Pare quindi che il finalista di Amici preferito dai commentatori social registrati dal 14 al 16 maggio fosse Aka7seven, con buona pace del primo e del secondo classificato.