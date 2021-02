Un reality show di Canale 5, con dinamiche genuine e interessanti, esiste. Stiamo parlando, ovviamente, di Amici, il talent show di Maria De Filippi che, complici le normative anti-COVID-19 da rispettare per contenere la diffusione del contagio, quest’anno, ha deciso di spedire, fin da subito, tutti gli allievi nella famosa casetta, senza aspettare la fase serale.

Questa decisione, per quanto riguarda la resa televisiva, ha sicuramente favorito una svolta “gossip” notevole per quanto concerne i contenuti da mandare in onda nei vari daytime, soprattutto per quanto riguarda la striscia pomeridiana in onda su Italia 1 nella quale vengono riservati tutti gli aggiornamenti sulle love story nate all’interno della casetta.

Molti “puristi” e appassionati di Amici potrebbero storcere il naso perché Amici, come ben sappiamo, non è un reality show ma un talent e, quindi, ci si dovrebbe concentrare unicamente sulla crescita artistica degli aspiranti cantanti e ballerini…

Le dinamiche “rosa”, sviluppatesi all’interno della casa, però, fatecelo dire, sono irresistibili, come la storia d’amore tormentata tra Aka7even e Martina (magistrale, la scena di Aka7even in lacrime con le note dei Modà in sottofondo…), in crisi a causa del “terzo incomodo” Raffaele, o, come abbiamo visto nel daytime odierno andato in onda su Canale 5, il nuovo “triangolo” tra Deddy, Rosa e Gaia, l’ultima ad aver fatto il proprio ingresso nella scuola.

Maria De Filippi ha organizzato uno scherzetto ai danni dei cantanti, non rimasti affatto indifferenti dinanzi alla bellezza di Gaia:

Gaia è una ragazza carina e diciamo che i maschioni della casa se ne sono accorti. Loro commentano e poi quando entra qualcuno, cambiano discorso!

Deddy, subito sentitosi chiamato in causa, ha alzato le mani:

Non è come pensate!

Nell’esilarante filmato, abbiamo visto Deddy (con sguardo sognante), Sangiovanni e Aka7even commentare la bellezza al naturale di Gaia.

Sangiovanni ha avuto il tempismo perfetto di parlare di Gaia proprio nel momento in cui Rosa ha fatto ritorno in casetta (“Ma quindi Gaia è davvero così bella?”).

Rosa, ovviamente, ha salutato a malapena Deddy proprio a causa delle sue ripetute attenzioni rivolte a Gaia.

Sangiovanni, che, nella casa, ha una storia con Giulia (“Eccola, sta arrivando, non dite niente…”), è uscito dall’impaccio, facendo ricorso ad una supercazzola:

Stavamo parlando di Tapioca Fuscani…

Una volta rientrati in studio, Deddy ha chiesto un favore alla conduttrice:

Possiamo mettere un muro nella casetta per una decina di giorni!?

Una diretta di Amici in stile GF, 24 ore su 24, sarebbe un sogno.