AMICI 20, SETTIMA PUNTATA, OSPITI

Gli ospiti della sesta puntata sono l’attore comico Nino Frassica e le cantanti Giordana Angi e Loredana Bertè che duettano, per la prima volta, sulle note di ‘Tuttapposto’.

AMICI 20 SERALE: I GIUDICI

I giudici della ventesima edizione del talent show di Canale 5 sono Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors

Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny.

AMICI 2021: LE SQUADRE DEL SERALE

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina).

La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da: Alessandro (ballerino), Raffaele (cantante), Tancredi (cantante).

La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino).

AMICI 2021, DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il quinto appuntamento del serale va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:15.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv

AMICI 2021, SECOND SCREEN

Il talent show di Maria De Filippi si può seguire anche sui social:

Witty TV: https://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale FB: @amiciDiMariaDeFilippi TW: @AmiciUfficiale (hashtag ufficiale #amici20)