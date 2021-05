Amici 20, il talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda, stasera, sabato 15 maggio 2021, in prima serata, su Canale 5 con l’attesissima finale.

Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore. Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio 150 mila euro in gettoni d’oro.

AMICI 2021 FINALE: GLI OSPITI

Super ospite della serata finale la vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” Gaia, che presenta in anteprima il nuovo singolo “Boca” feat Sean Paul.

La finalissima vede il ritorno in studio di Pio e Amedeo, reduci dal successo di ‘Felicissima Sera’.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, scritto con: Mauro Monaco, Raffaella Mennoia, Emanuela Sempio, Domenico Naso, Michele Perna, Daniela Cutolo, Alessandro Martino e Salvo Lo Presti.

Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Paola Di Gesu, Light Designer Marco Vignanelli, Scenografie Lucia D’Angelo e Cristina Querzola, Costumi Anahi Ricca, Coordinamento musicale Mamo Giovenco.

Regia: Andrea Vicario

AMICI 2021: I PREMI DELLA FINALE

Durante lo show verranno consegnati anche: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro, il premio Marlu’, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro, il premio delle Radio, per l’inedito preferito verrà assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5, radio che hanno seguito fin da subito il percorso degli aspiranti cantanti, segnando il passo dei loro inediti; giudicandoli hanno infatti fornito via via un parametro utile ai loro prof di riferimento aiutando comunque i ragazzi ad andare nella giusta direzione per le loro scelte artistiche e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Partecipano le agenzie di stampa: Ansa, Adnkronos e La Presse; i quotidiani: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Il Tempo e Leggo; per il web: Fanpage.it, TvBlog, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it e AllMusicItalia.it.

AMICI 20 SERALE: I GIUDICI

I giudici della ventesima edizione del talent show di Canale 5 sono Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors.

Il direttore artistico del serale è Stephane Jarny.

AMICI 2021: I FINALISTI

I finalisti di questa stagione sono i cantanti Aka7even, Deddy, Sangiovanni ed i ballerini Giulia ed Alessandro.

AMICI 2021, DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il quinto appuntamento del serale va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:15.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv

AMICI 2021, SECOND SCREEN

Il talent show di Maria De Filippi si può seguire anche sui social:

Witty TV: https://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale FB: @amiciDiMariaDeFilippi TW: @AmiciUfficiale (hashtag ufficiale #amici20)