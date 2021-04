Amici 20, Maria De Filippi sgrida i ballerini ‘ritardatari’: “Rispettate le persone” (video)

Nel corso dell’ultima puntata con il daytime di ‘Amici 20’, in onda, oggi pomeriggio, martedì 27 aprile 2021, su Canale 5, i cantanti ed i ballerini vengono convocati in studio per una gara con il televoto. Serena, Alessandro, Samuele e Giulia, ad un’ora dalla convocazione, non si presentano, in ritardo, all’appuntamento fissato dalla produzione scatenando la reazione di Maria De Filippi:

La gara la fate solo voi (riferendosi a Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Tancredi, ndb) perché i ballerini non hanno rispetto per gli orari della produzione. Ragazzi… valete per tutti i ballerini. La vostra gara è annullata. Perché si è stato detto alle 13.30 di andare in sala relax portandovi le vostre cose. E non le avete portate. Siccome esistono degli orari, esiste uno studio convocato, esistono dei cameramen che stanno dietro le telecamere per riprendervi, voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone e quindi tornate tranquillamente in casetta con tutte le vostre borse. Il tempo per truccarvi ce l’avete da stamattina. Si è collegata la redazione e vi ha detto di andare in sala relax ricordandovi di portare tutto e non avete portato nulla. Tornate a casa.

Agli altri protagonisti del serale, invece, è concessa la possibilità di sfidarsi con il proprio inedito sottoponendosi al giudizio del pubblico da casa. Il primo classificato avrà l’opportunità di cantare nuovamente un pezzo nella striscia quotidiana. Chi, invece, risulterà l’ultimo in graduatoria, pagherà penitenza.

I danzatori, pentiti dal ritardo, sono in sala relax. Samuele li raggiunge per un confronto dopo aver ascoltato le parole della conduttrice:

Della punizione a me frega poco perché non credo nelle punizioni. E’ importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare. Devono avere rispetto degli orari. […] Non c’è nessuna persona al momento che non va rispettata. Se prendi un impegno anche se non hanno il fondotinta o la maglietta a posto devi entrare in studio. Non c’è bisogno di scuse. A me basta solo che abbiano capito.