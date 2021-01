Nuovo appuntamento con Amici 20, oggi pomeriggio, dalle 14 circa, su Canale 5. Ospite della puntata sarà Michele Bravi che presenterà per la prima volta live il suo nuovo singolo, Mantieni il bacio, che anticipa l’album di inediti “La geografia del buio”. Inoltre, in collegamento da Radio Deejay ci sarò Linus per parlare con i ragazzi.

Non mancheranno aggiornamenti sui temi più caldi, a partire dalla discussione dei giorni scorsi tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, legata ai metodi di insegnamento e alle prove dei ballerini seguiti dai docenti. In settimana, c’è stato uno scambio di lettere (botta e risposta) proprio tra le due inseganti, la Cuccarini e la Celentano.

Inoltre, oggi scopriremo il verdetto del televoto, aperto qualche giorno da, tra Evandro, Arianna e Leonardo. I tre sono risultati i “meno graditi” in classifica e così Rudy Zerbi ha chiesto ai ragazzi di esibirsi per una vera e propria sfida durante l’appuntamento settimanale. Se Evandro e Leonardo Lamacchia hanno scelto di interpretare due loro inediti, Arianna ha preferito mettersi alla prova con una cover. Si scoprirà, quindi, a televoto chiuso, chi sarà il meno votato. Non è chiaro quale sarà la conseguenza. C’è chi pensa ad una sfida immediata o chi, addirittura, alla decisione di dover abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ovviamente lo scopriremo oggi pomeriggio, a partire dalle 14 circa, su Canale 5.

Ricordiamo che, al momento, la suddivisione professori/allievi è la seguente, sia per quanto riguarda la categoria di ballo che quella di canto:

Anna Pettinelli: Aka7even, Evandro.

Arisa: Arianna, Raffaele.

Rudy Zerbi: Deddy, Enula, Esa, Ibla, Leonardo, Sangiovanni.

Lorella Cuccarini: Martina, Rosa.

Veronica Peparini: Giulia, Samuele.

Alessandra Celentano: Tommaso.

Oltre all’appuntamento settimanale del sabato, Amici va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16.10, subito dopo Uomini e donne, e su Italia 1 alle ore 19.00 con la classica fascia del daytime.