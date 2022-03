American Song Contest 2022 su NBC battuto al debutto da American Idol

La prima edizione di American Song Contest ha debuttato ieri, lunedì 21 marzo, con la prima delle sue otto puntate in onda in diretta su NBC (ma solo sulla costa Est, mentre va in differita sulla costa Ovest). Otto puntate in onda al lunedì, con la Grand Finale in programma lunedì 9 maggio, alla vigilia della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Le otto puntate sono poi on demand sulla piattaforma Peacock, ma al momento l’ASC non sembra disponbile in Italia: molti altri paesi europei, invece, hanno acquistato i diritti per la messa in onda.

Ma torniamo all’American Song Contest 2022: in gara ci sono 56 canzoni in rappresentanza dei 50 stati, dei 5 territori US e della capitale. La struttura prevede le prime cinque puntate eliminatorie da 11 concorrenti (una ne avrà ovviamente 12), quindi due semifinali da 22 esibizioni e a chiudere, ovviamente, la finalissima con soli 10 concorrenti, da cui emergerà la Best Original Song. A votare il pubblico a casa e una giuria composta da 56 persone in rappresentanza di ciascun territorio/stato partecipante e selezionate tra produttori musicali, autori, programmatori radiofonici, manager e membri della Recording Academy.

Stando ai primi dati di ascolto elaborati da Nielsen, la prima puntata, con le prime 11 canzoni in gara, ha registrato nelle due ore di diretta sulla costa Est (dalle 20 alle 22) un ascolto di 2.892.000 di telespettatori e un rating dello 0,5 nel target 18 e i 49 anni; ben più ato il risultato di American Idol che nella stessa fascia oraria ha registrato 5.146.000 telespettatori e un rating nella fascia commerciale dello 0,7. Si tratta comunque del solo dato della costa Est per quanto riguarda l’American Song Contest: vedremo quale sarà il complessivo di questo debutto.

American Song Contest 2022, canzoni e cantanti

Di seguito la lista, in ordine alfabetico per stati e territori, dei partecipanti all’American Song Contest 2022: