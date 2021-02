Amedeo Goria: la nuova fidanzata è Vera Miales (che ha fatto il provino per The Lady)

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, a ‘Pomeriggio 5’, è stata presentata la nuova fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, modella e barista di origine moldave che vive nelle Marche. Ha 36 anni (31 anni in meno rispetto al giornalista sportivo), corpo statuario, curve mozzafiato, ha tutte le carte in regola per far capitolare qualsiasi uomo ai propri piedi (Qui il video).

I due si starebbero frequentando da qualche tempo anche se, al momento, la loro relazione sarebbe rimasta in sordina e lontano dal mondo del gossip. A Novella 2000, la donna ha rilasciato le prime dichiarazioni sul loro amore:

Miales: “Lo sto frequentando da diversi mesi. Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando”.

Durante il talk di Barbara d’Urso si scopre che la Miales è una vecchia conoscenza di Lory Del Santo, ai tempi della web serie cult, ‘The Lady’:

Del Santo: “La conosco dall’epoca della Pepe. Le ho fatto il provino. Ma non ha fatto The Lady. Le ho fatto dei video e delle foto. E’ molto bella. Non è stata bocciata. Per motivazioni tecniche non ha potuto partecipare. Ho le mie location, Los Angeles, New York. E lei non poteva volare”.

I due innamorati, recentemente, sono apparsi assieme uniti, complici e affiati sui social. Pronti a rubare la scena a ‘Topolino e Topolina’, ovvero gli amatissimi Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis?