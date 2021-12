L’anno inizia con un grande ricambio di serie tv su Amazon prime Video, il 1° gennaio entrano in catalogo diversi titoli come l’italiana I Liceali ma anche le sette stagioni di The Vampire Diaries o le 4 di The Night Shift. Arriva in streaming Riverdale 5 e The Big Bang Theory 12 per segnalare i titoli più popolari. Sul fronte degli inediti a gennaio 2022 su Amazon Prime Video la prima serie tv italiana originale, si tratta di Monterossi un crime dramedy con Fabrizio Bentivoglio. Il 14 gennaio arriva il finale di serie di The Espanse iniziata a dicembre.

Amazon prime video Gennaio 2022 – Le serie tv in arrivo

Vediamo quali serie tv ci aspettano a Gennaio 2022 in streaming su Amazon Prime Video, tra serie inedite e novità aggiunte in catalogo:

1 Sabato

The Big Bang Theory s.12

Casa Vianello s.4-5-6

The Good Doctor s.4

I Liceali s.1-3

Riverdale s.5

Supernatural s.14

The Night Shift s.1-4

The Vampire Diaries s.1-7

Le serie tv di Adult Swim: Athf s.10; Il China s.2; Mr. Pickles s.3; Robot Chicken s.8; Samurai Jack s.5; The Venture Bros s.3

s.1-4 15 Sabato – SWAT s.1-4

s.1-4 17 Lunedì – Monterossi s.1

Serie italiana, adattamento dei romanzi di Alessandro Robecchi scritta e diretta da Roan Johnson con Fabrizio Bentivoglio nei panni di un autore tv detective per caso.

21 Venerdì – As We See It s.1

dramedy in 8 episodi che racconta la storia di tre coinquilini nello spettro autistico (interpretati da tre attori che si identificano come individui nello spettro autistico) che cercano di mantenere un lavoro, fare amicizie e magari innamorarsi.

Amazon prime video Gennaio 2022 – Le serie tv in scadenza

Su Amazon Prime Video il ricambio di serie tv in catalogo è frequente così capita spesso che vengano segnalate serie tv in scadenza all’interno della piattaforma. In particolare a gennaio si segnalano in scadenza la prima stagione di McMafia (1° gennaio) e The Shield (31 gennaio) che si aggiungono alle serie tv già scadute a dicembre.

Senza data precisa ma sono segnalate in scadenza anche The Handmaid’s Tale, Chicago Fire e Chicago PD, Defiance, Heroes, House, Superstore, La Signora in giallo.

Amazon prime video Gennaio 2022 Non solo serie tv

Ogni mese su Amazon Prime Video oltre alla serie tv arrivano anche diversi film sia originali o inediti che da catalogo ma anche serie anime o documentari. Tra gli anime dal 28 gennaio arriva The Legend of Vox Machina una serie animata di avventura fantasy per adulti che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse. Disponibile anche dal 25 gennaio la sesta e settima stagione deli Bleach.

Anche se non parliamo di film in questi spazi non si può non segnalare Time is Up soprattutto per i protagonisti la chiacchierata coppia Bella Throne e Benjamin Mascolo (di Benji e Fede). Arrivano programmi già visti su Real Time come SOS Chirurgia o Obiettivo Bellezza (dal 1° gennaio entrambi).

Amazon Prime Video cosa ci aspetta nel 2022

Amazon Prime Video ha annunciato quello che ci aspetta nel corso del 2022 con l’arrivo di diverse produzioni originali italiane e tanti titoli attesi dall’estero.