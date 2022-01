Il mese di febbraio su Prime Video si apre con l’arrivo di un cult italiano che farà felice molti appassionati come Il Bello delle Donne. Ma il mese di febbraio di Prime Video è anche il mese dell’arrivo dell’attesissima seconda stagione di Lol 2 Chi ride è fuori, un gruppo di nuovi comici deve cercare di non ridere e soprattutto di non deludere l’aspettativa dei fan dopo la prima stagione diventata un cult.

Amazon prime video Febbraio 2022 – Le serie tv in arrivo

Vediamo quali serie tv ci aspettano a Febbraio 2022 in streaming su Amazon Prime Video, tra serie inedite e novità aggiunte in catalogo:

1 Martedì: Il Bello delle donne s. 1-3, un cult italiano da rivedere

The Vampire Diaries s.8 (per completare il cofanetto)

s.1 basata sul romanzo di Lee Child Killing Floor con il personaggio di Jack Reacher, già portato al cinema interpretato da Tom Cruise; al centro la storia di un investigatore della polizia militare, vagabondo senza troppi beni, che arriva a Margrave una cittadina della Georgia dove dopo 20 anni avviene il primo omicidio e viene arrestato. Dovrà dimostrare la propria innocenza. 7 Lunedì: Criminal Minds: Suspect Behavior s.1 e Criminal Minds: Beyond Borders s.1-2

s.1 i fratelli Diaz, Lily e Jorge, sono alla ricerca dell’amore e del loro posto nel mondo, ciascun episodio è ambientato in una diversa festa e segue vari membri della famiglia. 18 Venerdì: The Marvelous Mrs. Maisel s.4 (due episodi a settimana), è il 1960 e c’è aria di cambiamenti, Midge ha un ingaggio che le lascia carta bianca ma la frattura con famiglia e amici è sempre più ampia

Amazon prime video Febbraio 2022 – Le serie tv in scadenza

I cataloghi delle piattaforme non sono granitici, capita spesso che come alcune serie tv possono arrivare, altre possono lasciare la piattaforma, così come a volte alcuni titoli vengono aggiunti ai cataloghi senza essere annunciati in anticipo. Tra i titoli che a febbraio lasceranno Prime Video ci sono The Shield e Dawson’s Creek non più disponibili dal 1° febbraio, dal 3 febbraio scadranno Hap and Leonard con le sue 3 stagioni, le 6 stagioni di Xena: Principessa Guerriera, infine il 7 febbraio scade The A-Team. Se dovete finire di recuperare queste vecchie serie tv vi conviene sbrigarvi.

Amazon prime video Febbraio 2022 oltre la fiction

Il titolo più atteso di Febbraio 2022 di Prime Video Italia è sicuramente la seconda stagione di Lol Chi Ride è fuori. Dopo il grande successo della prima stagione, Fedez con Frank Matano e le incursioni di Lillo, accoglie un nuovo gruppo di comici: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Giovedì 24 febbraio saranno rilasciati i primi 4 episodi con gli ultimi due il 3 marzo.

Sul fronte dei titoli non fiction a febbraio su Prime Video arriva Real Madrid: la leggenda bianca uno sguardo sui traguardi, le curiosità e i valori del club attraverso gli occhi e i sentimenti delle importanti personalità che ne hanno fatto parte. Dal 1° febbraio arriva anche il cartone animato Fragolina Dolcecuore con la sua seconda stagione, dal 25 febbraio ottava e nona stagione di Bleach.