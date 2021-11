Il mese di Dicembre su Amazon Prime Video è caratterizzato soprattutto da un prodotto che è al confine tra il mondo delle serie tv e quello del reality: The Ferragnez, la docu-serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez che si sono fatti riprendere tra fine 2020 e i primi mesi del 2021. Tornando alle serie tv più pure sorprende vedere l’arrivo di Casa Vianello su Amazon Prime Video, mentre debutta la sesta e ultima stagione di The Expanse con episodi settimanali.

Amazon Prime Video dicembre le serie tv in streaming

Novità assolute, nuove stagioni inedite e altre che arrivano ad arricchire il catalogo, vediamo insieme le serie tv in arrivo a dicembre su Amazon Prime Video:

Mercoledì 1 – arrivano nuove stagioni di serie tv di Adult Swim: la nona di Athf; la seconda di The Venture Bros, la seconda di Mr. Pickles, la settimana di Robot Chicken

Mercoledì 1 – tre stagioni di The Blacklist; 3 stagioni di Casa Vianello

Commedia di Tracy Oliver su un gruppo di amiche di Harlem, mecca della Black Culture Americana.

Dopo gli eventi della prima stagione, Alex vorrebbe solo lasciarsi tutto alle spalle, ma quando un attacco alla famiglia di un amico lo riporta nel mondo delle spie, dovrà portare alla luce un complotto politico con potenziali ripercussioni globali.

s.3 Venerdì 10 – The Expanse s.6, primo episodio poi rilascio settimanale ogni venerdì

Ultima stagione per la serie tv sci-fi, il sistema solare è in guerra e anche l’equipaggio della Rocinante rischia di dividersi.

Amazon Prime Video le serie tv in scadenza a Dicembre

Il catalogo di Amazon Prime Video spesso si rinnova con nuove serie tv che entrano ma altre che escono, così anche a dicembre ci sono serie tv che scadono su Prime Video (e c’è anche una pagina dove vedere tutte le scadenze):

disponibile fino al 1° dicembre Occhi di Gatto

dal 6 dicembre non sarà più disponibile Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills

dal 9 dicembre lasciano il catalogo Hudson & Rex e Gli Omicidi del Lago

dal 14 dicembre The Mentalist

fino al 31 dicembre Vikings

in scadenza (senza data) CSI, Hawaii Five-0 (9-10)

Amazon Prime Video Dicembre 2021, oltre le serie tv

Senza citare i tanti film in arrivo a dicembre su Amazon Prime Video come il cofanetto di Harry Potter, l’ultimo film di Gigi Proietti Io Sono Babbo Natale uscito a novembre al cinema o Being the Ricardos con Nicole Kidman nei panni di Lucille Ball scritto e diretto da Aaron Sorkin, arrivano anche tanti prodotti seriali ma non fiction.

Decisamente molto attesa è The Ferragnez – La Serie, docu-reality sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez ripresi tra fine 2020 e i primi mesi del 2021 tra la pandemia, Sanremo, la anscita di Vittoria. I primi 5 episodi saranno caricati il 9 dicembre, i successivi 3 dal 16 dicembre.

Gli appassionati di calcio non possono perdere FC Bayern – Behind the Legend in streaming l’8 dicembre con le telecamere che hanno seguito la squadra dalla finale della Champions League del 2020 fino a tutta la stagione 2020/21. Dal 10 dicembre la sesta stagione di Tampa Bay, docu-serie in 8 episodi che segue un gruppo di giovani amiche lesbiche nella città più in voga tra la comunità LGBTQ+.

Il 17 dicembre arriva lo speciale The Grand Tour Presents: Carnage a Trois, un viaggio nella cultura automobilistica francese che parte dalle colline gallesi. Il 23 dicembre in streaming il secondo speciale comico di fine anno Yearly Departed con Jane Fonda, Chelsea Peretti, Alessia Cara, Yvonne Orji e molte altre donne che diranno addio a tutto quello che vogliono lasciarsi alle spalle del 2021.

Il 24 dicembre arriva la docu-serie in 6 episodi Everybody Love Natti che racconta la storia della superstar dominicana del reggaeton Natti Natasha. Altra docuserie musicale è Orelsan Monte Jamais Ca A Personne che racconta la scalata al successo del rapper francese.