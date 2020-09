Con Halloween in avvicinamento, il catalogo di ottobre 2020 di Amazon Prime Video si arricchisce di titoli adatti ad un pubblico che ama le emozioni forti e sobbalzare dalla propria poltrona. Vanno in questa direzione, infatti, la novità World Beyond, secondo spin-off di The Walking Dead (in arrivo il 2 ottobre) ambientato dieci anni dopo l’inizio dell’Apocalisse e con un cast giovanissimo.

Ottobre porterà su Amazon Prime Video anche i primi quattro film di Welcome to the Blumhouse, progetto che vede Amazon Studios collaborare con la casa di produzione di Jason Blum per la realizzazione di otto pellicole horror in esclusiva.

Da segnalare, però, anche il debutto della seconda stagione di NOS4A2 (il 23 ottobre) e dell’attesto Utopia (il 30 ottobre), remake dell’omonima serie inglese. Torna anche Savage X Fenty Show, serie dedicata al mondo della moda che racconterà la collezione autunno 2020 creata da Rihanna, combinando la sfilata ad esibizioni di alcuni artisti musicali.

Amazon Prime Video, le serie tv e gli show originali di ottobre 2020

2 ottobre

All or Nothing: Tottenham Hotspur (stagione 1, versione originale e con sottotitoli)

Savage X Fenty Show (volume 2, versione originale e sottotitolata in inglese)

The Walking Dead World Beyond (stagione 1, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

23 ottobre

NOS4A2 (stagione 2, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

30 ottobre

Utopia (stagione 1, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

Truth Seekers (stagione 1, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

The Challenge: Eta (stagione 1, versione originale e con sottotitoli in italiano)

Amazon Prime Video, film originali di ottobre 2020

6 ottobre

The Lie (ciclo Welcome to the Blumhouse, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

Black Box (ciclo Welcome to the Blumhouse, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

13 ottobre

Nocturne (ciclo Welcome to the Blumhouse, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

Evil Eye (ciclo Welcome to the Blumhouse, versione originale, sottotitolata in italiano e doppiata)

Le altre serie tv in arrivo

1° ottobre

Law and order (stagioni 10-20)

5 ottobre

American Dad (8 stagioni)

Grey’s anatomy (stagione 15)

Gli altri film in arrivo

1° ottobre

Charlie’s angeles

Si muore solo da vivi

The Children Act-Il verdetto

2 ottobre

Non si scherza con il fuoco

4 ottobre

The Day After Tomorrow

7 ottobre

Io, Robot

8 ottobre

King Arthur

11 ottobre

Maze Runner-Il labirinto

12 ottobre

Maze Runner-La fuga

16 ottobre

What the Constitution Means to Me

22 ottobre

Night Hunter