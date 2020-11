AmaSanremo: anticipazioni di questa sera, giovedì 26 novembre

AmaSanremo va in onda stasera alle 23.30 con la quinta puntata su Rai1, subito dopo la fiction su Rita Levi Montalcini con protagonista Elena Sofia Ricci. Saranno Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty (quest’ultimo visto a X Factor 15) gli artisti rimasti a contendersi gli ultimi due pass per la finale al Teatro del Casinò di Sanremo. Sei i posti disponibili per l’Ariston, altri due saranno riservati ai cantanti di Area Sanremo.

Amadeus sarà come sempre coadiuvato da un Riccardo Rossi finora molto brillante e da una Ema Stokholma fin qui invece non molto incisiva. Confermata naturalmente la giuria formata da Luca Barbarossa, Piero Pelù, Beatrice Venezi e Morgan, con quest’ultimo che nella scorsa puntata aveva indossato il leopardato sfoggiato nella serata “maledetta” con Bugo (“benedetta” invece per Gilles Rocca, visto che probabilmente se il Castoldi non avesse modificato il testo della canzone e il suo compare non avesse girato i tacchi, probabilmente il fonico e modello avrebbe visto Ballando con le Stelle da casa sua).

Ospite della serata sarà Leo Gassman, vincitore delle Nuove Proposte quest’anno con Vai bene così e che presenterà il nuovo singolo Mr. Fonda dopo averlo fatto sentire la scorsa settimana a X Factor, al quale aveva partecipato nel 2018.

Sempre sette giorni fa ha tenuto banco il caso Nova (già a X Factor 13 e a Italia Sì l’anno scorso) a rischio squalifica per un presunto plagio del suo brano Giovani noi rivelato da Striscia la notizia. Il beat della canzone sarebbe stata acquistata da Youtube l’anno scorso e il titolo, stando a quanto riferito dal sito All Music Italia nello stesso servizio, sarebbe Always Your Side (Sad Melody) dell’artista vietnamita Pille Douglas & Bichte.

Nova si era così difeso:

“La base è di YouTube, l’abbiamo acquistata e abbiamo tutti i diritti di poterla utilizzare. Quello che è il testo e la melodia sono originali e creati da noi. Ho la coscienza pulita”.

Amadeus aveva detto al ragazzo che il giorno successivo si sarebbe riunito con il perito musicale e l’ufficio legale Rai per vagliare la sua posizione, ma poi Nova non ha passato il turno e il conduttore si è ritrovato con l’agenda più libera. A passare il turno sono stati invece Hu e Avincola, che si aggiungono a M.e.r.l.o.t., Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri.

Ecco i brani proposti stasera: