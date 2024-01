È in arrivo su La7 un nuovo programma. TvBlog è in grado di anticipare tutti i dettagli. Si tratta di Amarsi un po’ – istruzioni per l’uso, con alla conduzione Samanta Togni e Filippo Magnini. Partenza fissata per domenica 14 gennaio a partire dalle 10.10 sulla rete diretta da Andrea Salerno. La coppia di campioni – lei di ballo, lui di nuoto – era già stata al timone di un programma tv, Per me, andato in onda nelle scorse stagioni su Rai2.

Amarsi un po’: il programma

Da Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre conosciuto come luogo del “benessere” e del “buon vivere”, Samanta e Filippo condivideranno esperienze ed attività dedicate alla ricerca dello star bene; scrivendo, settimana dopo settimana, un piccolo libretto d’istruzioni per Amarsi un po’! In una quotidianità dove siamo perennemente affannati dalla necessità di essere performanti, trovare del tempo per se stessi sembra una chimera. Con questo programma, Samanta e Filippo, ci mostreranno come ritagliarsi dei momenti di qualità per fare un po’ di sana attività fisica, dedicarsi ad una passione come può essere il ballo per Samanta o il nuoto per Filippo, riorganizzare la propria alimentazione in modo sano e corretto, pianificare un viaggio, lasciarsi andare alle piacevoli sensazioni di un massaggio o a una coccola beauty oppure semplicemente ritrovare una connessione con la natura che ci circonda prendendocene cura. Piccoli ma significativi gesti che aiutano a ritrovarsi, a ritrovare la serenità e l’equilibrio e che diventano un balsamo per il proprio spirito. In particolare, ogni settimana Samanta e Filippo ci accompagneranno lungo questo percorso del benessere volto a riscoprire l’importanza di prendersi cura di se stessi coltivando delle passioni e lasciandosi andare a nuove esperienze.

Amarsi un po’: quante puntate sono previste

Amarsi un po’– istruzioni per l’uso è un branded content realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con RCS Media. Sarà in onda da domenica 14 gennaio per otto settimane consecutive su La7.