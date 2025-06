La trentacinquesima puntata del Grande Fratello vede l’uscita di una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, Amanda Lecciso. Nel televoto tutto al femminile che vedeva Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi e Amanda, quest’ultima è stata la meno votata. Nelle percentuali rese note dal televoto, Helena è stata la più votata per il salvataggio con il 29,98%, seguono Zeudi con il 28,78%, Maria Teresa Ruta con il 16,52%, Chiara Cainelli con il 14,97% ed infine proprio Amanda Lecciso con solo il 9,75%.

A leggere il verdetto ufficiale è stato Lorenzo Spolverato. Amanda, abbandonando la casa, è uscita dalla stanza superled senza poter salutare i suoi compagni di viaggio. Stefania Orlando, tra le più dispiaciute dell’addio alla casa della Lecciso, ha promesso che l’amicizia con Amanda proseguirà anche fuori dalla casa.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… Amanda! #GrandeFratello pic.twitter.com/9hlxh5k6Cf — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

Chi è Amanda Lecciso

Amanda Lecciso ha 36 anni, è nata e vive a Lecce. E’ sorella delle già conosciute Loredana e Raffaella Lecciso, già viste insieme più volte in vari programmi televisivi. Amanda non ha mai disdegnato il grande schermo, da piccola sognava il cinema, ma prima di arrivare sul grande schermo si è fatta conoscere sul piccolo proprio grazie all’esperienza nella casa del Grande Fratello. Amanda è una delle concorrenti che ha retto di più nel gioco, ha fatto il suo ingresso a partire dal 4° giorno (il 19 settembre 2024).

E’ mamma di due figli, uno di 16 e uno di 10 anni, avuti da due compagni diversi dai quali si è separata.

Gestisce le sue strutture ricettive e, nel tempo libero, va in palestra.

Tuttora è single, non aveva escluso nuove conoscenze (anche sentimentali) all’interno della casa, ma la sua esperienza si è conclusa con un nulla di fatto.

Inoltre, Amanda è stata spesso al centro delle polemiche e in varie dinamiche di ciò che accadeva all’interno della casa. Ultima in ordine di tempo, l’ex concorrente è stata accusata da Shaila Gatta e Jessica Morlacchi di fare buon viso a cattivo gioco poiché qualche puntata fa, durante la catena per scegliere la finalista, ha deciso di indicare Stefania invece di Mariavittoria.