Bruno Vespa torna ad occuparsi del caso del delitto di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007. TvBlog è in grado di anticipare che l’anchorman di Rai1 intervisterà Amanda Knox, la giovane americana che la Corte d’assise d’appello di Firenze ha condannato a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. La registrazione è avvenuta ieri. L’intervista sarà proposta in Cinque minuti e a Porta a porta su Rai1.

Amanda Knox, definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith. è rientrata in Italia, con il marito Christopher Robinson, proprio per la sentenza che la riguarda nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a SkyTg24. In questa occasione aveva detto:

Non ho niente da nascondere e non smetterò mai di dire la verità. Non ho calunniato Patrick, non ho ucciso la mia amica (Meredith). Tornerò qui tutte le volte che devo per lottare contro questa ingiustizia.

Ricordando l’interrogatorio per cui l’Italia è stata condannata dalla Cedu per violazione dei suoi diritti di difesa (sentenza che ha reso possibile l’ultimo processo), la Knox aveva detto che è stata “la più brutta esperienza” della sua vita. Ripercorrendo il suo travagliato percorso giudiziario, aveva spiegato di essere “ingiustamente accusata da 17 anni, cioè tutta la mia vita da adulta“:

Ho passato quattro anni in carcere da innocente. Dall’inizio volevo solo fare la cosa giusta e dire la verità. A volte penso che non ci sia nulla da fare ma ci proverò per sempre. Ero una ragazza di 20 anni e sono diventata la ragazza accusata di omicidio più odiata in tutto il mondo e ho dovuto passare tutta la mia vita a lottare e difendermi. Volevo solo la mia vita. Sono sopravvissuta. Quando cresco i miei bambini spero che vedano la mia forza. Sono fortunata ad avere una famiglia e degli amici che mi sostengono in una lotta che forse continuerà tutta la mia vita.

