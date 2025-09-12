Amadeus vuole rifare il Festival ma solo ad una condizione: il messaggio alla Rai

Il famoso conduttore sarebbe disposto a tornare al timone della kermesse musicale, ma lo farebbe solo in un caso

Amadeus tornerebbe a condurre il Festival di Sanremo, una conferma che il conduttore non ha avuto problemi a dare. Passato sul Nove ormai da più di un anno, sul canale di proprietà della Warner Bross, non sta ottenendo risultati strabilianti, non di certo i numeri che conquistava in Rai. Così, quando gli è stato chiesto se fosse disposto a dirigere nuovamente la kermesse musicale più famosa d’Italia, ha risposto senza indugi di “sì”.

Il famoso conduttore ha però posto una condizione affinché un suo ritorno al Festival possa accadere davvero, una cosa che per lui è fondamentale, una sorta di conditio sine qua non importante, sulla quale proprio non può soprassedere.

Amadeus pronto a tornare al Festival di Sanremo? Cosa vuole il conduttore

Ospite del podcast di Gabriele Vagnato, Amadeus ha parlato di tante cose, della sua nuova esperienza televisiva, dei numeri che sta facendo, di Fiorello e della possibilità di tornare a condurre il Festival di Sanremo. Proprio a quest’ultima domanda il conduttore ha risposto in modo molto chiaro e sincero, senza troppi giri di parole.

“Se rifarei mai il Festival di Sanremo? Sarò molto sincero. Se dicessi di no direi una grossa bugia (…)“, queste le parole di Amadeus. Il conduttore ha poi aggiunto che se l’occasione si dovesse ripresentare, accetterebbe nuovamente la conduzione del Festival ma a una sola condizione: “(…) Sempre con Fiorello però. Lo rifarei solo con lui“.

E proprio su Fiorello ha avuto parole bellissime, nel corso dell’intervista Amadeus l’ha descritto come il “più grande amico” che ha in televisione, dicendo che con lui si diverte moltissimo e ride, anche dopo 38 anni di amicizia, ancora con le lacrime. L’amicizia che c’è tra i due volti televisivi è cosa nota, del resto è bastato vedere la grande complicità che hanno avuto sul palco del Festival di Sanremo per rendersi conto quanto siano uniti.

Infatti, Amadeus ha spiegato che condurrebbe ancora la kermesse solo se al suo fianco ci sarà Fiorello, altrimenti non accetterebbe l’offerta. Al momento chiaramente si tratta solo di una risposta del conduttore, alla direzione della kermesse – ricordiamo – c’è Carlo Conti, che condurrà senza ombra di dubbio l’edizione del 2026. Dopo di lui non si sa chi ci sarà, in tanti hanno ipotizzato che potrebbe essere Stefano De Martino a prendere il suo posto.

Ipotesi che ha lusingato moltissimo il conduttore napoletano, che però ha sempre detto che sarebbe presto per arrivare su un palco tanto importante. L’esperienza ad Affari Tuoi, però, dove ha sostituito proprio Amadeus, è andata più che bene, per cui non è detto che nel 2027 non si possa aprire una porta per lui. Amadeus, intanto, si è detto pronto a tornare al fianco di Fiorello, un’altra affermazione che l’azienda di viale Mazzini in futuro potrebbe prendere in considerazione.