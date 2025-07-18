Amadeus via dal Nove? I rumors sulle possibili vie di fuga: Mediaset o Rai?

Il celebre conduttore ad un anno dall’annuncio dell’uscita dalla Rai per approdare al Nove, si ritrova al centro dei media per un nuovo presunto “trasloco”. Non è stato un periodo facile per Amadeus, che come in una fantomatica serie dal titolo “dalle stelle alle stelle”si è trovato con numeri al di sotto delle aspettative. I numeri, in televisione si sa, contano: l’amato conduttore non è riuscito a raggiungere le vette assaporate con la TV pubblica e oggi si ritrova con un bilancio che esige una reazione, un cambio di rotta.

Da re degli ascolti, Amadeus sta rischiando di fare l’ospite – super gettonato certo – ma pur sempre ospite. Come è accaduto nella recente edizione di Amici, programma in cui ha anche rivestito il ruolo di giudice del serale. L’annunciata rivoluzione con lo sbarco sul Nove non si è rivelata. L’esempio di Fazio Fazio, che con Che Tempo che fa ha trovato la continuità dell’affetto del pubblico – milioni di persone – con lui non si è replicato, e mentre chi ne ha le competenze ne analizza le motivazioni, il futuro televisivo di Amadeus continua ad essere avvolto da un alone di incertezza che nelle ultime settimane ha alimentato una vera e propria ondata di indiscrezioni.

La promessa di rinnovamento, l’investimento milionario, la voglia di rompere i vecchi equilibri televisivi: tutto sembrava sorridere al nuovo corso firmato Amadeus. E invece, ora, i numeri raccontano una storia diversa. I dati d’ascolto, decisamente più tiepidi rispetto agli standard a cui il conduttore era abituato in Rai, avrebbero aperto una crepa nei piani alti del Nove.

Tutto da riscrivere, Amadeus è ad un bivio

Amadeus avrebbe vissuto l’anno peggiore della sua lunga e straordinaria carriera? Probabilmente, ma intanto tace. Eppure, questo silenzio, non fa che alimentare ulteriori ipotesi. L’aria che tira lascia pensare a una certa insoddisfazione reciproca: il Nove si aspettava uno scatto di visibilità più forte, mentre Amadeus forse confidava in un ambiente più propulsivo. E così, lo scenario torna a farsi incandescente. C’è chi lo vorrebbe nuovamente protagonista nel salotto di Viale Mazzini, mentre altri lo immaginano in casa Mediaset, pronto a reinventarsi per l’ennesima volta.

Un ritorno alla Rai avrebbe del clamoroso, ma non è così improbabile come potrebbe sembrare. Nonostante l’addio recente, c’è chi lavora dietro le quinte per riallacciare i rapporti. Il nome di Fiorello, in questo senso, è tra i più gettonati: l’amico di sempre potrebbe essere la chiave per ricomporre la frattura. Tuttavia, il terreno non è del tutto sgombro: la gestione dei palinsesti e l’eventuale riattribuzione di programmi storici (ormai in mano a nuovi volti) rappresenterebbero ostacoli da non sottovalutare. Senza contare l’episodio della moglie Giovanna Civitillo, rimossa da E’ sempre mezzogiorno, che potrebbe aver lasciato qualche strascico.

E poi c’è Mediaset. L’altra grande opzione sul tavolo. Come già accennato Maria De Filippi ha fatto un primo passo, offrendogli un ruolo da giudice ad Amici. Una mossa che non è passata inosservata e che oggi potrebbe trovare nuova linfa. A Cologno Monzese Amadeus troverebbe sicuramente spazio, ma anche qui le incognite non mancano: in primis, il rischio di snaturare il suo stile per adattarlo a un linguaggio televisivo diverso. In secondo luogo, trovare un progetto che non sia solo cucito su misura, ma capace anche di intercettare il pubblico generalista che tanto lo ha amato in Rai.

Nel frattempo, anche Discovery non si arrende. Pare infatti che l’azienda stia già lavorando a un nuovo pacchetto di programmi per trattenere Amadeus, cercando di convincerlo a scommettere almeno su un’altra stagione. La posta in gioco è altissima. L’uscita del conduttore rappresenterebbe un colpo pesante per l’immagine del Nove, che rischia di perdere il suo volto simbolo prima ancora di averne beneficiato pienamente. Alla fine, la scelta sarà solo di Amadeus – contratti in corso permettendo.. Rientrare nei binari della Rai, tentare la via sperimentale a Mediaset o concedere un’ultima chance al Nove?