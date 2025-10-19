Amadeus ha preso con sé un volto storico di Uomini e Donne. La protagonista sarà al suo fianco nella prima puntata de La Corrida.

Amadeus torna con La Corrida e conquista la regina di Uomini e Donne: data di inizio e dettagli

Amadeus torna in prima serata sul Nove con la nuova edizione de La Corrida, in onda a partire da mercoledì 5 novembre. Lo storico programma è stato ideato negli anni ’50 dall’indimenticabile Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. Per queste nuove puntate, registrate in diretta dagli studi di Milano, è stata confermata l’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis.

Le novità dell’edizione 2025

Il programma, prodotto da Banijay Italia e Corima, è composto da otto puntate. Ci sarà una nuova ondata di “dilettanti allo sbaraglio”, che si presentano per portare in scena delle esibizioni stravaganti. A capitanare il tutto ci sono il divertimento e l’autoironia, ma anche la voglia dei concorrenti di mettersi in gioco. A partecipare sono persone non famose che, ogni settimana, saliranno sul palco per sottoporsi al giudizio del pubblico in studio, elemento fondamentale per un grande varietà della televisione italiana.

Si sentiranno applausi, campanacci, fischietti oppure pentole, e in base a questo si capirà se le esibizioni sono state apprezzate o meno. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del “più acclamato” e andrà avanti fino all’ultima puntata. Durante la finale verrà infatti proclamata la persona trionfante della nuova edizione de La Corrida.

Tra i protagonisti un volto di Uomini e Donne

Amadeus ha “rubato” un volto famosissimo da Maria De Filippi, dato che anche quest’anno ci sarà una delle protagoniste più indiscusse del dating show Mediaset Uomini e Donne. A fare da giudice speciale della prima puntata sarà Tina Cipollari, l’opinionista del programma e ora il “capopolo” con il potere di salvare un concorrente e ripescarlo per la finale. Ad interpretare questo ruolo sono stati in passato altri personaggi del mondo dello spettacolo come Gigi e Ross, Frank Matano, Valerio Lundini, Nino Frassica, Valentina Persia e infine Elio.

Quello de La Corrida sarà quindi un viaggio unico tra emozioni e divertimento, che darà la possibilità alle persone comuni di vivere il sogno di essere protagoniste, per una notte, di uno splendido scenario televisivo.

Questo è uno dei tanti programmi che Amadeus sta capitanando sulla rete Nove. Si pensi ad esempio a Chissà chi è, Like a Star e The Cage. Tutti prodotti televisivi che hanno inaugurato l’ingresso del conduttore nell’azienda dopo il suo allontanamento da casa Rai. Il prossimo debutto sarà quindi il 6 novembre, nella speranza che questo format abbia tutte le carte in tavola per essere vincente.