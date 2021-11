Oggi, mercoledì 17 novembre 2021, a partire dalle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione di All or Nothing: Juventus, la nuova docu-serie Amazon Original italiana, disponibile in esclusiva dal 25 novembre 2021 su Prime Video.

All or Nothing: Juventus è la docu-serie che accompagnerà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del club bianconero durante la stagione 2020/21, raccontandone tutti gli eventi più significativi.

La Juventus, al termine della scorsa stagione, allenata da Andrea Pirlo, in quella che si è poi rivelata l’ultima stagione in Italia di Cristiano Ronaldo, ha interrotto la fila di scudetti consecutivi (9), classificandosi al quarto posto e conquistando la qualificazione alla Champions League sul filo di lana, solo all’ultima giornata, superando il Napoli in extremis.

La docu-serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video e sarà visibile in 240 paesi e territori nel mondo.

Per realizzare All or Nothing: Juventus, docu-serie prodotta da Fulwell 73, le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium e allo Juventus Training Center Continassa di Torino. I tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio in generale avranno l’opportunità di guardare il lavoro di giocatori, staff e management della Juventus da un punto di vista inedito ed esclusivo.

Il franchise All or Nothing, in passato, ha visto protagonisti altri club calcistici di caratura internazionale come il Manchester City e il Tottenham, entrambi militanti in Premier League.

All or Nothing: Juventus: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Juventus, Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios, e Dante Sollazzo, Head of Unscripted Originals, Amazon Studios, Italia.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.