Quest’oggi, venerdì 18 giugno 2021, si tiene la conferenza stampa di Alfredino-Una storia italiana, la miniserie in quattro episodi produzione Sky Original e prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group. La miniserie ripercorre gli eventi dell’incidente di Vermicino, in cui ha perso la vita Alfredino Rampi, di soli sei anni, caduto in un pozzo.

La miniserie andrà in onda su Sky (e sarà disponibile in streaming su Now) lunedì 21 e 28 giugno 2021 (a poche settimane dal quarantennale della tragedia), con due episodi a settimana. La produzione si è potuta avvalere della collaborazione del Centro Alfredo Rampi, fortemente voluto dai genitori di Alfredino subito dopo la tragedia affinché episodi come questo non si ripetessero più e, soprattutto, per aumentare nella popolazione la consapevolezza dei rischi in cui chiunque può incappare.

Alla conferenza sono presenti Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia), Nils Hartmann (Senior Directior Original Productions Sky Italia), il regista Marco Pontecorvo, la sceneggiatrice Barbara Petronio ed il cast: Anna Foglietta, Francesco Acquaroli, Vinicio Marchioni, Luca Angeletti, Beniamino Marcone, Giacomo Ferrara, Valentina Romani, Daniele La Leggia, Riccardo De Filippis, Massimo Dapporto. E Rita Di Iorio, Presidente del Centro Alfredo Rampi.