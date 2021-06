Alfredino Rampi, Vermicino 40 anni dopo: gli speciali tv (che sanno di paradosso)

Ricordare Alfredino Rampi a 40 anni dalla sua agonia in diretta tv con degli speciali televisivi sa quasi di paradosso. Ma proprio la tv non può dimenticare quelle 36 ore di staffetta live tutta Rai, iniziata con l’idea di raccontare un salvataggio, continuate per il desiderio dei telespettatori di seguire gli eventi (e il circo) che si scatenò intorno a un pozzo artesiano nelle campagne di Vermicino e terminate con la morte di un bambino di 6 anni inghiottito da un cunicolo di pochi centimetri da cui nessuno fu in grado di estrarlo. Era il giugno 1981: da allora, complice anche il disastro dei soccorsi per il terremoto dell’Irpinia del novembre 1980, qualcosa si mosse in Italia per la gestione delle emergenze, ma come ricorda la mamma di Alfredo, Franca Rampi, quattro decenni dopo c’è ancora molto da fare in sicurezza e in prevenzione, oltre che nella gestione delle emergenze.

Quella di Alfredino è una storia che, come sempre detto, ha segnato il Paese, la televisione, il modo di fare informazione: anche lì poco, in fondo, è cambiato. E verrebbe da dire che negli ultimi tempi la situazione è anche peggiorata, come dimostrano alcuni casi di scomparsa, alcuni casi di cronaca masticati e digeriti prima ancora di capire cosa sia successo. Se la televisione e l’informazione fanno fatica ad assumersi i carichi di un racconto senza mediazione di quanto successo tra il 10 e il 13 giugno, in quei giorni di collegamenti infiniti dalla bocca di un pozzo con un microfono calato dentro per sentire la voce (e poi i rantoli) di un bambino terrorizzato, comunque non scappa dalla programmazione ‘ricordo’ di un momento drammatico per una famiglia e per un Paese scopertosi incredibilmente voyeurista.

Sarà interessante capire il taglio che sarà utilizzato nei programmi in memoria di Alfredino e della tragedia di Vermicino. Si potrà optare sulla storia privata della famiglia Rampi, sulla dinamica dell’incidente e sull’impegno profuso dai soccorritori, o anche sull’insufficenza e sull’approssimazione di certe decisioni, sull’opportunità di visite istituzionali o anche sulle forme, i cambiamenti, le colpe dell’informazione.

Intanto è il momento della commemorazione: in attesa che arrivi su Sky la prima miniserie su Vermicino – Alfredino, una storia italiana, in onda dal 18 giugno -, iniziano a presentarsi alcuni speciali. In primis segnaliamo lo speciale Frontiere, di e con Franco di Mare in onda alle 20.10 di domenica 13 giugno su Rai 3, in concomitanza col 40esimo anniversario della morte di Alfredino.

Vale la pena anche segnalare il podcast di Antonio Iovane per Repubblica dal titolo Vermicino – Italia, La notte della tv. E direi che il taglio qui appare chiaro.