Alfonso Signorini: le parole su Stefano De Martino e Maria De Filippi

Alfonso Signorini durante i festeggiamenti del 30esimo compleanno del settimanale Chi ha espresso parole di stima e affetto nei confronti dei due volti più iconici della TV contemporanea.

Il celebre settimanale di gossip Chi ha compiuto 30 anni e i festeggiamenti non sono passati inosservati soprattutto per alcune dichiarazioni del suo storico direttore nonché ormai volto amatissimo del piccolo schermo , Alfonso Signorini.

Il volto del Grande Fratello (che puntualmente arriverà anche nella prossima stagione televisiva) si è lasciato andare ai ricordi ma soprattutto non ha esitato a dire la sua sul presente, tirando in ballo due nomi di spicco dello spettacolo italiano, Stefano De Martino e Maria De Filippi.

De Martino, ex ballerino di Amici diventato padrone di casa di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, incarna per Signorini la dimostrazione che istinto e disciplina possono convivere. Lo reputa meticoloso, capace di far dialogare la verve partenopea con uno studio quasi artigianale del mezzo televisivo.

Tanti complimenti per i due volti noti

Alfonso Signorini è conosciuto dal pubblico come una persona spontanea e autoironica, ma soprattutto con un linguaggio fluente che non passa inosservato.

Il presentatore negli ultimi anni è uscito dalla redazione del celebre settimanale di cronaca rosa per abbracciare una carriera televisiva che non sta deludendo le aspettative. Signorini che la televisione la studia da tempo, non si è tirato indietro nell’esprimere le sue opinioni sui nomi più importanti del piccolo schermo. “Secondo me è bravissimo, è un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra, ed è anche molto bravo a gestire i programmi”. Ha detto di De Martino aggiungendo che il conduttore partenopeo sta studiando recitazione e scrittura televisiva per non farsi trovare impreparato davanti a nuovi formati, un segnale di lungimiranza che pochi coetanei possono vantare.

L’apprezzamento per De Martino lascia presto spazio a un tono più personale quando entra in scena Maria De Filippi. Signorini la definisce l’unica amica autentica in un ambiente dove le alleanze cambiano. Cene, telefonate e confidenze restano riservate, lontane dai social.“Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Ci sono pro e contro di un rapporto così bello, nel senso che stamattina mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa”. Sul piano professionale, la conduttrice è descritta come “motore invisibile” di Mediaset, capace di leggere la pancia del Paese e di trasformarla in format longevi. Un’intuizione affinata accanto a Maurizio Costanzo, maestro di empatia popolare.

“È veramente un genio, tiene in piedi Mediaset con i suoi programmi, ma ha anche una carica umana straordinaria. Lei c’è sempre, è un esempio per i suoi ragazzi”. A detta di Signorini, proprio questa capacità di scrutare in anticipo i desideri del pubblico spiega perché De Filippi, al di là degli share, riesce da anni a lanciare mode, linguaggi e volti diventati fenomeni di costume. L’eredità di Costanzo, ricorda, è valoriale prima che tecnica: attenzione ai giovani e rispetto per il pubblico.