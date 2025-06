Alfonso Signorini e l’inaspettato no a Pier Silvio Berlusconi: il retroscena

Alfonso Signorini ha preferito non accettare una proposta di Pier Silvio Berlusconi. Con l’arrivo dell’estate si sono conclusi molti programmi e a Mediaset stanno, logicamente, già lavorando per la prossima stagione televisiva. E’ il momento in cui si sta decidendo quali volti confermare alla conduzione dei vari programmi e quali no. Un addio sembra essere sempre più certo, quello di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, la giornalista dovrebbe avere un nuovo programma, pare in prima serata su Rete 4, che sia più nelle sue corte, un talk politico.

Così a Mediaset stanno decidendo chi dovrà prendere il suo posto e pare che Pier Silvio Berlusconi abbia proposto la conduzione di Pomeriggio Cinque proprio ad Alfonso Signorini, ma lui avrebbe detto di “no”. Una proposta inaspettata, perché fino a questo momento si era parlato di una sostituta donna.

L’offerta di Berlusconi a Signorini e il suo rifiuto

Ma Alfonso Signorini avrebbe tutte le caratteristiche che l’ad Mediaset starebbe cercando per la conduzione di Pomeriggio Cinque, è un volto noto, un personaggio che il pubblico ha imparato a conoscere, è un professionista dell’informazione ed è anche un esperto di gossip. Ma Signorini pare che abbia declinato l’offerta, probabilmente non è interessato al format o potrebbe non volere un impegno di tempo così importante.

Pomeriggio Cinque, infatti, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la sua preparazione richiede senza ombra di dubbio un grosso impegno. Signorini, dunque, resterà al Grande Fratello, nonostante molte voci avevano parlato – quando il reality era ancora in onda – di un possibile stop al programma a causa di ascolti non tanto alti. Invece pare proprio che Mediaset non voglia rinunciare allo storico reality, che dovrebbe ripartire già da fine settembre e avrà sempre Signorini al comando.

Il cast dovrebbe essere sempre un mix tra vip e persone comuni, cosa che sembra piacere molto al pubblico. Resterà da decidere la durata del Grande Fratello, che potrebbe essere lunga come la precedente, con un possibile turn over del cast a Natale. Chiaramente per conoscere quali saranno le novità per la prossima edizione, bisognerà aspettare la presentazione dei nuovi palinsesti. In quell’occasione è probabile che siano anticipati alcuni dettagli.

La proposta di Berlusconi a Signorini è solo un’indiscrezione, ma ad ogni modo a Mediaset stanno lavorando per decidere chi dovrà sostituire la Merlino e tra i nomi che vorrebbe l’ad c’è quello di Cesara Buonamici, che intanto dovrebbe lasciare il ruolo di opinionista al Grande Fratello, che potrebbe essere assegnato ad Anna Pettinelli, che potrebbe lasciare Amici. Tutte ipotesi che non hanno alcuna conferma, per sapere chi andrà dove e quali saranno i nuovi conduttori dei programmi di punta dell’azienda del Biscione dovremo attendere la presentazione della prossima stagione televisiva.