Alex Belli a Pomeriggio 5: la verità sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié (video)

Ospite, oggi, giovedì 28 aprile 2022, di ‘Pomeriggio 5’, Alex Belli ha rivelato, per la prima volta, il proprio punto di vista su uno dei temi caldi degli ultimi giorni, la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha riferito che, durante uno shooting fotografico nella sua Factory, ha assistito alle liti tra il nuotatore e la principessa etiope:

Quando c’è stato il discorso che si sono lasciati, le tre sorelle erano da me in studio. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi che venivano da più lontano. Ho sentito anche papà Franco. Il Grande Fratello è bello perché è una bolla surreale, una realtà parallela che vivi dentro. La prova del nove è fuori.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: la reazione di papà Franco e Gianmaria Antinolfi

Nel frattempo, anche Enrica Bonaccorti ha voluto fare alcune precisazioni perché, dopo aver preso le parti della famiglia Bortuzzo, è stata raggiunta da attacchi molto pesanti su Instagram:

Io sono qui come opinionista e devo esprimere una mia opinione. Quando questa opinione non collima e non è uguale a quella di un altro, non è civile che mi si offenda, mi si minacci, che mi si dia della razzista. Non sai cosa è successo sui social. Quando ho detto che ero d’accordo con la famiglia, con Franco Bortuzzo che non la vedevo adatta a Manuel perché la vedeva viziata, egoista. Apriti cielo.