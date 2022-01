Alex Belli sta sentendo altre ragazze dopo Delia Duran? La smentita (video)

Alex Belli che, nelle scorse ore, è tornato single dopo aver lasciato Delia Duran, attualmente reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6’, è ancora al centro del gossip. Stamattina, il paparazzo Andrea Franco Alajmo, in collegamento con Federica Panicucci a ‘Mattino 5’, ha sganciato una bomba sulla vita sentimentale dell’attore che, a suo dire, starebbe frequentando altre donne dopo la rottura con l’ex moglie (Qui, il video):

Naturalmente sto tenendo monitorato anche Alex Belli. E vi posso già dire che voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole. Cioè che lui sta già pensando a qualcun’altra adesso. Questa notizia mi arriva da diversi informatori, tra cui un ex concorrente del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, con amici in comune. Vi ripeto che lui ha la testa da un’altra parte in questo momento. Per il momento non ho ancora fotografie. Se frequenta altre ragazze? Diciamo che per essere più recisi si sta sentendo con qualcuno. Se chiediamo alle sue ex è una cosa che ha sempre fatto. Quando parla di amore libero…