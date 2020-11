Venerdì 20 novembre in prima serata su Rai1 andrà in scena la finale dell’edizione 2020 di Tale e quale show. Sarà una finale molto attesa per una serie che ha attraversato momenti molto difficili legati all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ospite e protagonista di questo epilogo sarà un caro e vecchio amico di questo programma, parliamo dell’attore e regista napoletano Alessandro Siani che è già stato ospite in passato di questa fortunata trasmissione. Sarà lui anche nella finale di venerdì 20 novembre ad affiancare in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme nell’atto conclusivo di questo torneo canoro targato 2020.

Una puntata finale di questa trasmissione in cui dovrebbe -ce lo auguriamo davvero- tornare al timone in studio il suo conduttore e condottiero Carlo Conti, reduce da un periodo di malattia legato proprio al Covid-19. Ma torniamo dunque alla puntata finale di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e alle imitazioni che sono state assegnate ai concorrenti di questo programma, imitazioni stavolta di soli cantanti italiani.

Nel corso della finalissima di venerdì prossimo vedremo in campo Carolina Rey nelle vesti di Nada, Giulia Sol farà Alexia, Francesco Monte imiterà Ultimo, Agostino Penna si confronterà con l’imitazione di Drupi, Pago ricorderà l’indimenticato Franco Califano, Lidia Schillaci, dopo aver vinto l’ultima puntata con un superlativo “Listen” dovrà vedersela con un mostro sacro della musica leggera nostrana del calibro di Mina, Barbara Cola dovrà rifare Anna Oxa, Jessica Morlacchi sarà Lara Fabian, quindi vedremo Sergio Muniz nelle vesti di Ghali, infine l’ottimo Virginio dovrà imitare il grande Gino Paoli.

Risentiamo e rivediamo intanto la superlativa interpretazione di Lidia Schillaci in “Listen” nelle vesti di Beyoncè:

Si annuncia quindi per molti versi una puntata imperdibile quella numero dieci, ultimo atto dell’edizione 2020, di Tale e quale show, in onda come sempre in diretta dagli studi “Frizzi” di Roma il prossimo venerdì 20 novembre in prima serata sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.