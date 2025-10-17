Alessandro Preziosi, esclusiva TvBlog: i retroscena della serie Sandokan

La serie tv Sandokan è stata presentata in anteprima in occasione del Festival del Cinema di Roma. Prodotta da Lux Vide, il nuovo prodotto televisivo vede Can Yaman nei panni dell’eroico personaggio lanciato in tv negli anni ’70 da Kabir Bedi. Da un’idea di Luca Bernabei, è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

La fiction sarà inoltre distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Nel cast compaiono anche attori di rilievo come John Hannah, Ed Westwick, Alanah Bloor e Luca Argentero. La storia è ambientata nel Borneo, un paradiso tropicale abitato dalle tribù native dei Dayak, ma dominato dalla legge degli inglesi colonialisti. Sandokan è un pirata che combatte per sé stesso e per la sua ciurma tra cui il fidato Yanez. La sua vita cambia quando, durante un’incursione, incontra Marianna, la figlia del console britannico di Labuan. Per lui sarà l’inizio di una storia d’amore impossibile: Marianna è di sangue europeo e nobile ma con lo spirito selvaggio; Sandokan è un pirata e avventuriero, che porta il sangue di antichi re guerrieri. Si metterà così sulle loro tracce il cacciatore di pirati Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare così il cuore di Marianna.

I protagonisti capiranno di essere parte di una storia molto più grande, cioè quella di un popolo che combatte per la libertà e per la salvezza della natura incontaminata. Sandokan dovrà quindi diventare la leggendaria Tigre della Malesia. Sul Red Carpet del Festival del Cinema di Roma, tenutosi il 17 ottobre prima della proiezione ufficiale delle prime due puntate di Sandokan, l’attore Alessandro Preziosi – che nella serie interpreta Yanez de Gomera – ha parlato ai microfoni di TvBlog.

Per il ruolo di Yanez, cosa ha messo del suo? Cosa ha tenuto di Philippe Leroy e cosa ha cambiato di lui?

Lo Yanez di oggi, rispetto a quella che è stata l’esperienza di Philippe Leroye, ho conservato la capacità di rimanere fisicamente marmoreo e in questa “marmoreità” trovarci grande dolcezza.