Alessandro Borghese si infuria con il cameriere: scintille a 4 Ristoranti

In queste settimane è ritornato virale un video che mostra Alessandro Borghese arrabbiato come raramente lo abbiamo visto in 4 Ristoranti.

C’è un momento di 4 Ristoranti che, a distanza di anni, continua a circolare online come uno degli episodi più emblematici della storia del programma. Non si tratta di un piatto riuscito male o di un giudizio particolarmente duro, ma di una gaffe nata durante un servizio in sala e diventata, col tempo, un piccolo caso mediatico.

L’episodio, registrato in Trentino-Alto Adige e andato in onda nella sesta puntata della prima stagione, è tornato di recente al centro dell’attenzione dopo l’ennesima viralizzazione del video sui social. A riaccendere l’interesse è stata soprattutto la spontaneità della scena: un imprevisto rapido, quasi banale, ma sufficiente a mettere in difficoltà non solo il giovane cameriere coinvolto, bensì lo stesso Alessandro Borghese, che si è trovato costretto a intervenire per ristabilire l’ordine del servizio.

L’errore del ragazzo, amplificato dalla presenza delle telecamere e dall’inevitabile eco dei social, ha trasformato un semplice incidente in sala in un riferimento ricorrente tra gli appassionati del programma. Un frammento di pochi secondi che, ancora oggi, viene riproposto come esempio di quanto il galateo – soprattutto quando ignorato – possa diventare materiale perfetto per la viralità.

L’episodio di 4 Ristoranti tornato virale

Durante la cena al Malga Millegrobbe, un errore apparentemente innocuo ha sollevato un’ondata di imbarazzo, tanto per il giovane cameriere quanto per la ristoratrice coinvolta. Il servizio del vino, in particolare, è stato il momento critico. Il cameriere, infatti, si è avvicinato al primo ristoratore per riempire il suo calice, ma Borghese non ha esitato a intervenire. “Sarebbe stato il caso di servire prima la signora”, ha fatto notare il conduttore, indicando la ristoratrice seduta al tavolo.

La risposta del cameriere ha però lasciato tutti sorpresi: “Non c’è la signora”, ha detto, facendo intendere di aver scambiato la donna per un uomo. La battuta ha sollevato un’ulteriore risata nervosa, ma Borghese non ha perso tempo nel far notare il suo disappunto: “Lei chi è? Babbo Natale?”, ha ironizzato, riferendosi al cameriere, mentre il ragazzo cercava di scusarsi immediatamente.

Nonostante il tentativo di porre rimedio, la situazione non è sfuggita all’attenzione delle telecamere, che hanno indugiato sul volto visibilmente contrariato della ristoratrice, a cui la gaffe non è andata giù. In un confessionale successivo, la donna ha espresso chiaramente il suo disagio: “Trattata malissimo”.

Anche se sono passati diversi anni, il video di quel momento è stato ripreso numerose volte, diventando uno dei momenti più virali della storia del programma. E ora, anche alla luce della cronaca italiana, è ritornato in voga.