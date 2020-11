Alessandro Borghese torna in cucina con la seconda stagione di Kitchen Duel, al via oggi – lunedì 30 novembre – dalle 19.00 su Sky Uno e NOW TV, dal lunedì al venerdì (in replica poi alle 13). In tutto 10 puntate che vedranno Chef Borghese in onda fino all’11 dicembre: un ‘assaggio’ in vista dell’ormai prossimo ritorno al timone di 4 Ristoranti, che si prepara alla sua prima edizione in epoca Covid.

Ma per adesso concentriamoci su questo altro format caro a Borghese e dedicato agli chef amatoriali. Si tratta dello spin-off di un altro programma, Alessandro Borghese Kitchen Sound, e anche questo è ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal. Dieci puntate per altrettante sfide tra cuochi dilettanti non proprio sconosciuti: si tratta, infatti, di duelli tra amici o parenti, chiamati a singolar tenzone al cospetto del giudice supremo, che si diverte a valutare principianti e professionisti con egual dedizione. Il tono qui è sicuramente più scanzonato di 4 Ristoranti, il cui Tavolo del Confronto regala sempre qualche scintilla: qui c’è persino un alter ego animato del (vero) protagonista – Chef Boy – a stemperare eventuali ‘tensioni’ tra concorrenti.

La sfida sarà a base di cavalli di battaglia scelti, senza limiti, tra primi, secondi e dolci. Quel che si vuole, insomma, con un unico vero obiettivo: divertirsi. E vedremo come la produzione avrà ‘stemperato’ le misure anti-Covid necessarie per la realizzazione del programma secondo i vari DPCM usciti all’epoca della registrazione.

1

Ad Alessandro Borghese e al ‘kitchen duel’ si aggiungono vari ingredienti, ovvero un bel po’ di ospiti in veste di Giudici Pop(olari). Il verdetto, infatti, non sarà solo sulle spalle di Borghese, ma anche dell’ospite di puntata: tra loro i maestri pasticceri Luigi Biasetto e Sal De Riso, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Tommaso Arrigoni, lo chef Elio Sironi, la food editor Carla Icardi, i giornalisti e conduttori radio Gabriele Parpiglia, Daniele Battaglia e Giuseppe Cruciani, la iena Nicolò De Devitiis, l’esperto di cucina Allan Bay, l’ex direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi, il critico Luigi Cremona, la giornalista esperta di enogastronomia Eleonora Cozzella, la conduttrice Francesca Romana Barberini, la showgirl Romina Pierdomenico, l’imprenditore Umberto Pengo e l’influencer Clizia Incorvaia. Qualcuno decisamente centrato, qualcun altro decisamente mircolato… Ma in fondo in palio c’è solo l’onore: allo sconfitto toccherà lavare i piatti.

Appuntamento, quindi, da questa sera, 30 novembre, dal lunedì al venerdì alle 19 su Sky Uno e on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.