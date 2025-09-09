Alessandro Borghese, il menù completo del suo nuovo ristorante: 28 euro per la cacio e pepe, 30 per gli gnocchetti. I prezzi dello chef di 4 Ristoranti

Lo chef ha dato il benvenuto al suo nuovo ristorante a Venezia, e si sta già parlando dei prezzi proposti nel menu.

Alessandro Borghese ha aperto il nuovo ristorante a Venezia. Lo chef – protagonista del programma Sky 4 Ristoranti – ha infatti inaugurato AB – Il lusso della semplicità al Cà Vendramin Calergi, un palazzo storico che si trova in via zona Cannaregio, stesso luogo che ospita anche il Casinò. Le trattative per l’affitto dei locali sono iniziate nel 2019, ma sono state rimandate a causa dell’avvento del Covid. Il ristorante si affaccia quindi su Canal Grande e, per il mantenimento del posto, Borghese paga 251.000 euro all’anno (Iva esclusa), come ha riportato il sito Scattidigusto. Una spesa molto importante, trattasi di un locale che propone un menù di qualità.

Il ristorante di Borghese a Venezia: il menù completo

Questo è il menù messo a disposizione dallo chef Alessandro Borghese per il suo locale stellato AB – Il lusso della semplicità. Costi molto alti, ma cibo altamente qualificato.

Ostriche e pesce crudo

Scampi 6 €

Ostriche 7 €

Gambero Rosso 8 €

Pesce del giorno leggermente marinato 6 €

Capasanta 6 €

Tagliatella di Seppia 6 €

Saltata di conchigliacei, datterini confit e pane croccante 14 €

Fritti

Fritto di paranza locale e gazpacho 15 €

Calamari fritti profumati con erbette aromatiche e limone accompagnati da ponzu veneziana e maionese al cumino nero 14 €

Palombo croccante e yogurt alla nipitella 12 €

Antipasti

Capasanta affumicata, insalata di cuore di bue, basilico e crema di cocco al coriandolo, quinoa bianca croccante 35 €

Uovo cremoso con spuma di patate, spinacini spadellati, crumble di pane e sarda fumé 33 €

Gallina in saor con datteri e chips di polenta 30 €

Picanha veneta con cappuccio scottato e jus di manzo 36 €

Diplomatica di Baccalà mantecato con spuma di cipolle all’agrodolce, finanziere al nero, verdure acidulate, chips di carasau e gelato tzatziki 30 €

Primi piatti

“Cacio&Pepe” il mio Spaghettone 28 €

Linguine alla Busara di scampi con aglio nero e germogli di prezzemolo 35 €

Gnocchetti Pasta Fresca – il lusso della semplicità con granciporro, il suo corallo, bitter al sedano e anice 30 €

Risotto alle “bevarasse” con datterino confit, basilico e lime essiccato 28 €

Tagliolino con burro al limone, carpaccio di branzino affumicato e pane croccante alla maggiorana 32 €

Secondi piatti e dolci del ristorante di Borghese a Venezia

Trancio di ombrina con crema di sedano rapa acidulato e pesca alla piastra 35 €

Anatra alla torba con insalatina di finocchio alle alghe e caramello salato all’arancia 40 €

Porchetta di Agnello con melanzana braciata al miso rosso, yogurt di capra e il suo fondo 40 €

Polpo alla brace glassato con salsa di aji amarillo, insalatina zucchine, fagiolini, albicocca e crescione 32 €

Anguilla in “Boreto” leggermente affumicata con polentina bianca morbida e cipollotto brasato 36 €

Finocchio all’anice affumicato, olive taggiasche, salsa all’arancia, quinoa croccante e insalatina di erbe amare 26 €

Dessert