Alessandro Basciano a Verissimo: “Sophie Codegoni? Ho perso 9 chili, non ci sto con la testa. Non può finire così” (video)

Nella puntata di oggi di ‘Verissimo’, Alessandro Basciano, in una lunghissima intervista, ha avuto la possibilità di replicare alle dichiarazioni di Sophie Codegoni.

Il deejay ha escluso categoricamente di aver tradito la giovane compagna con un’ex fiamma (Sophie ha fornito alla redazione le prove fotografiche dell’incontro ad Ibiza e all’aeroporto). L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, una settimana fa, aveva, inoltre, sottolineato l’assenza del fidanzato durante il parto, i pessimi rapporti con sua mamma e di aver ostacolato la sua partecipazione a ‘Pechino Express’ (Qui, il video)

“Voglio tornare con lei, sto male Silvia. Non dormo. Non volevo piangere. La mia bimba, lei. Mi manca l’aria. Per me son vita. Non riesco ad andare avanti. Anche le persone che mi stanno vicino, lo vedono, non sono più io. Ho gli occhi tristi. Non riesco a pensare ad altro. L’amore nostro è sovrannaturale. Mi dispiace per la mamma. Voglio stare solo unito a lei. Non riesco ad immaginare che lei abbia detto quelle cose lì. Sono distrutto. Non ce la faccio. Ho il cuore a mille pezzi. Io la amo, anche alla mamma voglio bene anche se mi dice le peggio cose. Le chiedo solo di ascoltarmi, di venirmi incontro. Son disperato, soffro dalla mattina alla sera. Cerco di andare in Chiesa, di seguire un percorso spirituale. Non riesco a fare niente. Mi butto nel letto e sto tutto il giorno chiuso, esco il sabato, faccio la serata mio mio metto una maschera e torna a casa a deprimermi. Son depresso. Mi sta succedendo una cosa che non riesco a superarla. Non ce la faccio. Sono troppo importanti per me. Sono la mia famiglia. Io lotto fino alla fine. Spero che un giorno squilli il telefono con il suo numero. Ma so che non arriverà mai quel giorno. Almeno vedere la bambina. Che dobbiamo fare con questi avvocati. Sto male, sto soffrendo, te lo giuro. Non so come fare. Ho sbagliato, sono stato un coxxione. Non l’ho tradita a letto con un’altra. Se lei non mi vuole più, almeno vedere la bambina, una calma, una tregua, sono 20 chili, non ce la faccio più”.

Alessandro Basciano scoppia a piangere a Verissimo

Nell’ultima parte della chiacchierata con Silvia Toffanin, Alessandro è scoppiato a piangere:

“Sto male ed ho perso la mia famiglia. Facevo tutto per loro. Sophie era la mia forza, mi stimolava a fare sempre di più. Ha assunto una posizione glaciale nei miei confronti. Voglio vivere mia figlia tutti i giorni. Non ce la faccio ad immaginarla assieme ad un altro. Eravamo troppo belli insieme. Non può finire così. Ho perso 9 chili, non ci sto con la testa”