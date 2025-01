Alessandro e Andrea Simula: chi sono i gemelli pacchisti della Sardegna di Affari tuoi

Nella puntata di ieri, venerdì 10 gennaio 2025, di ‘Affari tuoi’, il game show condotto, su Rai 1, di Stefano De Martino, un inedito duo ha rimpiazzato l’ultimo concorrente della Sardegna. Si tratta dei gemelli, Alessandro e Andrea Simula.

Conosciamoli meglio:

Chi sono Alessandro ed Andrea Simula di Affari tuoi? Età, lavoro, Instagram

Alessandro e Andrea hanno 27 anni e sono di Uri in provincia di Sassari. Sono fratelli gemelli e sono rispettivamente un carabiniere ed un poliziotto.

De Martino: “Ci darete grandi soddisfazioni”.

Fisico scultoreo, simpatia prorompente, le due new entry hanno letteralmente catalizzato l’attenzione delle telespettatrici (e non solo).

Hanno due profili Instagram @dindia_simulaa (Andrea) e @alex.simula (Alessandro). Entrambi hanno diversi tatuaggi sul corpo e condividono la passione per la propria terra, il mare, i viaggi, la moto.

Non sappiamo, ad oggi, se siano single o abbia una fidanzata.

Affari tuoi: come partecipare ai casting per diventare concorrente

La raccolta delle candidature per la partecipazione è attiva con le seguenti modalità: via web, dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sul sito www.giocherai.it alla sezione “Giochi in studio”.

Possono fare richiesta di partecipazione al Programma tutti coloro i quali, maggiorenni, si siano iscritti sul sito www.giocherai.it comunicando i propri dati anagrafici;

Dal 25/07/2024, la RAI provvede ad inviare quotidianamente ad ENDEMOLSHINE ITALY le candidature pervenute al sito www.giocherai.it indicando per ciascun candidato: regione di nascita o residenza per la quale il candidato richiede di partecipare; nome e cognome; età; comune e provincia.

Si precisa che chi si è candidato a partecipare al Programma tramite il sito www.giocherai.it verrà contattato dalla redazione del programma solo ed esclusivamente tramite telefonata al recapito telefonico che il candidato ha fornito autorizzando il trattamento dei propri dati personali in conformità alla normativa applicabile in materia di privacy, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

In sede di provino ciascun candidato sottoscriverà una dichiarazione Liberatoria. Il Candidato sarà sottoposto ad un’intervista video registrata che potrà essere estesa se richiesto dalla ENDEMOL SHINE ITALY, anche a uno o più componenti del nucleo familiare descritto in fase di intervista dal candidato stesso. La partecipazione al provino non attribuisce ai candidati diritto alcuno ad essere prescelti, pendendo ancora la fase selettiva.

La scelta dei concorrenti necessari alla realizzazione del Programma viene svolta sulla base del materiale acquisito in sede di intervista telefonica e di provino da una commissione composta da almeno n. 2 membri, figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di intrattenimento sulla base di oggettivi criteri di scelta.